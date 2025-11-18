Acasă » Știri » A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly

A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly

De: Andreea Stăncescu 18/11/2025 | 18:44
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Bunica virală la Beach Please a murit / Sursa foto: Instagram

Comunitatea festivalului Beach, Please! a fost îndurerată de vestea morții bunicii care a devenit virală după ce și-a însoțit nepotul la festival în acest an. Gestul ei de a fi alături de adolescent, dansând și trăind intens fiecare seară de concerte, a cucerit inimile internauților și a strâns mii de like-uri pe TikTok.

Bunica de la Beach Please a devenit un simbol al iubirii pentru familie, iar primul clip cu ea a atras imediat admirația publicului. Selly a cunoscut-o pe aceasta și a fost impresionat de gestul făcut pentru nepotul său. Înainte de a ajunge la plajă, doi tineri care au văzut-o pe bunică și pe băiat așteptând autobuzul la festival le-au oferit gratuit un taxi.

Anul trecut, nepotul său de 14 ani i-a sugerat bunicii să-l însoțească la festivalul Beach, Please!. Femeia nu i-a dat niciun răspuns ferm atunci, dar nici nu a spus „nu”. Dorința de a-și vedea nepoții fericiți a fost mai puternică decât orice ezitare, așa că, după cum a mărturisit chiar ea, și-a depășit reținerile și a pornit alături de adolescent într-o experiență memorabilă la Costinești.

În ciuda vârstei sale, femeia s-a distrat alături de nepotul ei adolescent și a creat numeroase amintiri împreună cu el. Totodată, tinerii au avut doar cuvinte de admirație pentru aceasta și au lăudat-o pentru gestul făcut. Selly le-a oferit bilete pentru ediția din 2026, fiind sigur că se va înâlni din nou cu bunica și adolescentul. Din păcate, aceasta s-a stins din viață în urmă cu puțin timp și a lăsat în urmă multă durere.

Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0...
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță...
Sursa foto: Instagram

Mesaje de condoleanțe pentru bunica de la Beach Please

Vestea trecerii sale în neființă a emoționat profund comunitatea Beach, Please!, care a transmis numeroase mesaje de condoleanțe. Participanții la festival au ținut să își exprime aprecierea pentru gestul ei de iubire, amintindu-și de bucuria pe care a trăit-o alături de nepotul său.

„RIP, a fost misiunea ei finala sa il faca fericit pe nepotul ei”, „Voi vă dați seama că Dumnezeu a așezat lucrurile atât de frumos, încât printre ultimele amintiri a devenit un supererou în fața nepotului și în fața unei întregi țări? Ultima misiune. Ireal. condoleanțe familiei”, „Condoleanțe. Ce suflet minunat”, „R.I.P bunica, starul adevarat de la Beach Please vara asta”, „Cea mai cool bunica”, se arată o parte dintre comentariile publicate.

CITEȘTE ȘI: S-a aflat motivul pentru care a fost ucis bărbatul de 50 de ani din Iași. Autorul crimei este prietenul lui

A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia

Tags:
Iți recomandăm
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Știri
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute
Știri
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după…
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
Mediafax
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală....
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Mediafax
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici ...
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața ...
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una ...
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din ...
Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din cauza companiei
Vezi toate știrile
×