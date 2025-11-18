A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly

Comunitatea festivalului Beach, Please! a fost îndurerată de vestea morții bunicii care a devenit virală după ce și-a însoțit nepotul la festival în acest an. Gestul ei de a fi alături de adolescent, dansând și trăind intens fiecare seară de concerte, a cucerit inimile internauților și a strâns mii de like-uri pe TikTok.

Bunica de la Beach Please a devenit un simbol al iubirii pentru familie, iar primul clip cu ea a atras imediat admirația publicului. Selly a cunoscut-o pe aceasta și a fost impresionat de gestul făcut pentru nepotul său. Înainte de a ajunge la plajă, doi tineri care au văzut-o pe bunică și pe băiat așteptând autobuzul la festival le-au oferit gratuit un taxi.

Anul trecut, nepotul său de 14 ani i-a sugerat bunicii să-l însoțească la festivalul Beach, Please!. Femeia nu i-a dat niciun răspuns ferm atunci, dar nici nu a spus „nu”. Dorința de a-și vedea nepoții fericiți a fost mai puternică decât orice ezitare, așa că, după cum a mărturisit chiar ea, și-a depășit reținerile și a pornit alături de adolescent într-o experiență memorabilă la Costinești.

În ciuda vârstei sale, femeia s-a distrat alături de nepotul ei adolescent și a creat numeroase amintiri împreună cu el. Totodată, tinerii au avut doar cuvinte de admirație pentru aceasta și au lăudat-o pentru gestul făcut. Selly le-a oferit bilete pentru ediția din 2026, fiind sigur că se va înâlni din nou cu bunica și adolescentul. Din păcate, aceasta s-a stins din viață în urmă cu puțin timp și a lăsat în urmă multă durere.

Mesaje de condoleanțe pentru bunica de la Beach Please

Vestea trecerii sale în neființă a emoționat profund comunitatea Beach, Please!, care a transmis numeroase mesaje de condoleanțe. Participanții la festival au ținut să își exprime aprecierea pentru gestul ei de iubire, amintindu-și de bucuria pe care a trăit-o alături de nepotul său.

„RIP, a fost misiunea ei finala sa il faca fericit pe nepotul ei”, „Voi vă dați seama că Dumnezeu a așezat lucrurile atât de frumos, încât printre ultimele amintiri a devenit un supererou în fața nepotului și în fața unei întregi țări? Ultima misiune. Ireal. condoleanțe familiei”, „Condoleanțe. Ce suflet minunat”, „R.I.P bunica, starul adevarat de la Beach Please vara asta”, „Cea mai cool bunica”, se arată o parte dintre comentariile publicate.

