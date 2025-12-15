Acasă » Exclusiv » Georgiana și Iosif Văcaru cresc 20 de copii într-o comună din Argeș. Povestea impresionantă a celei mai numeroase familii din România

Georgiana și Iosif Văcaru cresc 20 de copii într-o comună din Argeș. Povestea impresionantă a celei mai numeroase familii din România

De: Keva Iosif 15/12/2025 | 23:20
Georgiana și Iosif Văcaru cresc 20 de copii într-o comună din Argeș. Povestea impresionantă a celei mai numeroase familii din România
În comuna argeșeană Stoenești, din Argeș, trăiește o familie de poveste, demnă de Cartea Recordurilor. Georgiana și Iosif Văcaru nu sunt doar părinți, ci adevărați eroi ai zilelor noastre: împreună au 20 de copii – 10 fete și 10 băieți – iar la aceștia se adaugă 10 nepoți care vin constant în vizită!

În timp ce mulți părinți se plâng de greutățile de a crește unul sau doi copii, povestea Georgienei Văcaru, din Argeș, este incredibilă! Ea a crescut singură 20 de copii, cât soțul ei a fost plecat să muncească în străinătate, jonglând cu mesele, școala și grijile fiecăruia, într-un efort care ar părea imposibil pentru oricine altcineva.

Iosif Văcaru nu s-a sfiit să recunoască sacrificiul ei.

Soția mea face mai mult decât 10 meserii la un loc. Se trezește prima și începe să gătească pentru toată lumea. Nu mai rămâne nimic la sfârșitul zilei, totul se mănâncă! Trăim la limită mereu, dar ne descurcăm. Problema e că soția s-a îmbolnăvit, are probleme cu inima… Nu e ușor să crești 20 de copii. Acum au rămas 15 acasă, dintre care 12 merg la școală, vă imaginați câte nevoi sunt”, mărturisește tatăl, cu voce plină de emoție.

Georgiana Văcaru merită cu siguranță titlul de mamă-eroină!

Familia se descurcă și cu ajutorul grădinii proprii, unde cultivă cartofi, roșii și alte alimente de bază, însă nimic nu e suficient când trebuie hrăniți așa mulți copii.

”Mai râd unii când vin pe la noi acasă: că e ca la grădiniță, sau ca la autogară”

Iosif povestește că a lucrat și în străinătate, în Franța și Germania, dar s-a întors aproape de casă pentru a o ajuta pe Georgiana.

Era prea greu pentru ea să facă totul singură. Așa că am căutat un loc de muncă în construcții aproape de casă, ca să fim împreună.”

În casa Văcaru, gălăgia e nelipsită. Copiii vin și pleacă, se ceartă și se împacă rapid, dar părinții au stabilit reguli clare.

„Un lucru este clar, se face liniște dacă vorbesc eu. Sunt copii ascultători, nu au gelozii, se respectă, se înțeleg foarte bine. Mai râd unii când vin pe la noi acasă: că e ca la grădiniță, sau ca la autogară, unul vine, altul pleacă”, spune tatăl, râzând.

Printre toate provocările cotidiene, familia Văcaru așteaptă cu sufletul la gură Crăciunul, însă dorințele lor nu sunt despre cadouri sofisticate.

Avem nevoie de o vacă și nu am avut posibilitatea să cumpărăm una. Nepoții tot cer lapte și trebuie să avem grijă și de ei. Pentru noi, laptele proaspăt hrănește întreaga familie”, recunoaște Iosif.

Și deși viața lor este departe de lux și confort, povestea familiei Văcaru este un exemplu de dragoste, devotament și sacrificiu. Fiecare zi e o luptă, fiecare masă e o victorie, iar fiecare copil crescut sănătos e un motiv de mândrie.

×