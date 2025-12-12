TOP 10 | Vedetele din România cu cei mai mulți copii: Liderul are 12! Cine sunt „mămicile eroine” și „tăticii eroi” din showbiz

În lumea showbiz-ului românesc, unii artiști și personalități publice se remarcă nu doar prin talentul lor, ci și prin numărul impresionant de copii. De la cântăreți celebri la prezentatori TV sau foști oameni de afaceri, mai mulți vedete au ales să își întemeieze familii numeroase, devenind astfel un exemplu de părinți extrem de ocupați. Iată un top al celor mai prolifici părinți din România, în funcție de numărul copiilor pe care îi au!

De la vedete masculine cu cariere muzicale intense și familii numeroase, la mame celebre care jonglează cu carierele în televiziune, sport sau modelling, cifrele arată că în România există un număr impresionant de părinți celebri care au ales să își extindă familiile.

Vedetele din România cu cei mai mulți copii

Lider incontestabil în acest clasament este Nicolae Guță, cunoscut manelist, care deține un record greu de egalat: 12 copii. Cariera sa muzicală intensă și viața personală bogată au făcut din el una dintre figurile cele mai cunoscute și controversate ale showbiz-ului românesc. Guță este recunoscut pentru relațiile sale cu numeroase femei, din care rezultă un număr impresionant de urmași.

Pe locul doi se situează Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo București și o personalitate cunoscută în lumea sportului. Acesta are 9 copii și o viață de familie complexă, cu mai multe relații care i-au adus un număr considerabil de urmași.

În ceea ce privește vedetele feminine, Anca Serea, prezentatoare TV, este una dintre cele mai cunoscute „mămici eroine”. Cu 6 copii, ea se remarcă prin abilitatea de a jongla între viața profesională și responsabilitățile familiale. Tot în rândul vedetelor feminine, Nicoleta Luciu, actriță și model, se numără printre părintele cu familii numeroase, având 4 copii.

În rândul cântăreților, mai multe nume se remarcă prin familii mari. Marcel Pavel are 4 copii, în timp ce manelistul Adrian Minune are 3 copii. Aceștia sunt cunoscuți pentru modul în care își împart timpul între carieră și familie, menținând în același timp o viață publică activă.

Un alt nume celebru în lumea muzicii, Pepe, se află tot în topul celor cu familii numeroase. Artistul are 3 copii, rezultat al relațiilor din căsnicii diferite, ceea ce demonstrează că viața sa personală este la fel de complexă ca și cariera artistică.

Și vedetele din sport sau televiziune au ales să devină părinți implicați. Anamaria Prodan, impresar sportiv, este mama a 3 copii, în timp ce prezentatoarele TV Simona Gherghe și Andreea Esca au fiecare câte doi copii.

