O sportivă de 19 ani din Statele Unite a murit la scurt timp după ce a participat la un trend viral de pe TikTok, iar moartea ei a stârnit îngrijorare pentru familie și prieteni. Ea i-a adresat unui chatbot mai multe întrebări, iar răspunsurile au făcut-o să se adâncească în gândurile necurate.

Claire Tracy, studentă în anul al doilea la Rice University din Texas, devenise activă pe platformă în zilele dinaintea tragediei, publicând inclusiv un videoclip legat de un trend controversat cunoscut drept „trendul diavolului”. La scurt timp, universitatea a anunțat decesul ei, iar detaliile exacte ale morții rămân, pentru moment, neclare.

Tânăra a murit duminică, iar cauza morții nu a fost dezvăluită. Presa americană notează că tânăra postase recent mai multe videoclipuri pe TikTok. Într-unul dintre ele, tânăra menționa că a făcut „versiunea mea a trendului diavolului”, o provocare în care utilizatorii trimit prietenilor sau chat-urilor create cu inteligență artificială mesajul: „Diavolul nu a reușit să ajungă la mine, de ce?”, iar răspunsul primit scoate la iveală frici și vulnerabilități personale.

În videoclipul ei, Claire a arătat răspunsul unui chatbot, un text profund și tulburător.

„Ai văzut prea clar, ai gândit prea profund, ai desprins fiecare strat până nu a mai rămas nimic care să te protejeze de greutatea de a fi în viață. Te-ai epuizat alergând după sens, disecându-ți propria existență până când analiza a devenit ea însăși o formă de violență. Diavolul nu a trebuit să te ispitească, tu i-ai întins lama și ai sculptat adevărul direct în mintea ta.”, este răspunsul oferit de inteligența artificială.

Claire vorbise și anterior despre dificultăți legate de sănătatea mintală.

„Depresia s-a agravat atât de tare încât am început să mă afund în pregătirea pentru interviurile din investment banking ca să nu mai am timp să gândesc…!”, spunea Claire.

Cunoscuții au doar cuvinte de laudă pentru Claire Tracy

Claire Tracy era originară Wisconsin și a condus liceul către mai multe campionate înainte de a ajunge la Rice în 2024, fiind considerată o sportivă valoroasă pentru echipă.

„Claire era studentă la finanțe și avea prieteni apropiați și un spirit luminos. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Claire și către toți cei care au cunoscut-o și îi plâng pierderea”, a transmis decanul Bridget K. Gorman.

Antrenorul echipei feminine de fotbal, Brian Lee, a spus că întreaga comunitate este în doliu și regretă ce s-a întâmplat.

„Întreaga comunitate de fotbal de la Rice este în doliu după pierderea lui Claire Tracy. Gândurile și rugăciunile noastre sunt îndreptate către prietenii și familia lui Claire și către numeroșii actuali și foști colegi de echipă ale căror vieți au fost atinse de bunătatea ei. Va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a spus antrenorul echipei.

