Artistul din România care și-a anulat concertele până pe 14 martie 2026! „O să plec în Franța să fac un tratament”

De: Anca Chihaie 12/12/2025 | 13:04
Sorinel Copilul de Aur/foto: captură TikTok

Sorin Copilul de Aur traversează o perioadă importantă în cariera sa și a decis să facă un pas pe care, deși l-a amânat mult timp, nu îl mai poate evita. Cunoscutul artist de manele a anunțat că se vede nevoit să ia o pauză îndelungată de la cântat, o decizie care îi va afecta programul până în luna martie a anului 2026. Deși agenda sa era completă în următoarele luni, cântărețul a ales să își pună sănătatea pe primul plan și să nu mai urce pe scenă pentru o perioadă considerabilă.

Pentru un artist care și-a obișnuit publicul cu o prezență constantă la evenimente, concerte și petreceri private, această pauză nu este deloc una ușoară. În ultimele luni, Sorin a avut un ritm intens de muncă, a participat la numeroase evenimente și a fost prezent în mediul online aproape zilnic.

Sorin Copilul de Aur și-a anulat concertele până pe 14 martie 2026

Artistul a explicat că motivul principal al retragerii temporare este legat de problemele sale vocale, care necesită tratament și odihnă strictă. Pentru a se recupera corespunzător, Sorin Copilul de Aur va pleca în Franța, unde urmează un program medical dedicat refacerii vocii. Deși nu a dorit să ofere detalii exacte despre natura intervențiilor sau a terapiei pe care o va urma, a lăsat să se înțeleagă că situația este suficient de serioasă încât să impună suspendarea tuturor activităților sale profesionale.

„Am nevoie de o pauză vocală, o să plec în Franța să fac un tratament. Sunt om, nu sunt de fier. Trebuie să mă refac, să fiu cum trebuie în anul 2026 pentru evenimente (…) Nu am să mai cânt la niciun fel de eveniment de pe 11 decembrie până pe data de 15 martie. De pe data de 15 martie, sunt lângă dumneavoastră (…) Știam că o să vină perioada asta în care eu o să fac pauză vocală și tratament și nu o să am voie să cânt”, a spus Sorin Copilul de Aur.

Decizia de a anula toate evenimentele planificate între 11 decembrie și 15 martie a venit după ce artistul a realizat că nu mai poate continua în același ritm fără consecințe. Chiar dacă a încercat să își reorganizeze programul și să caute alternative pentru a amâna perioada de repaus, realitatea medicală l-a obligat să își accepte limitele. În fond, pentru un cântăreț, vocea este instrumentul esențial al meseriei, iar odată afectată, totul se poate schimba radical.

