Amanta o pulverizează pe soția lui Sorin Copilul de Aur! Înregistrări, mesaje uluitoare, amenințări și jigniri ca la ușa cortului! ”A avut relații cu mai multe femei!”

Soția lui Sorin Copilul de Aur ia atitudine după ce CANCAN.RO a dezvăluit că manelistul ar aștepta un copil cu amanta sa! Alina a contactat-o pe femeia însărcinată și i-a făcut ditamai scandalul, după ce aceasta din urmă a dezvăluit adevărul. Soția cântărețului de muzică de petrecere a luat foc, iar noi avem toate dovezile!

Recent, CANCAN.RO a detonat bomba din lumea manelelor! Se pare că Sorin Copilul de Aur, căsătorit de ani buni și tatăl a două fetițe, ar aștepta un copil cu amanta sa. Pe numele său Alina (culmea, fix cum o cheamă și pe partenera oficială a cântărețului!), femeia i-ar fi scris atistului pe rețelele de socializare, iar din vorbă în vorbă ar fi ajuns în patul acestuia.

Protejatul lui Dan Bursuc ar fi chemat-o pe aceasta din Anglia în România pentru a se vedea față în față, lucru care s-a și întâmplat. Ulterior, după câteva date-uri, Alina s-ar fi întors în Regatul Unit, acolo unde ar fi aflat că a rămas însărcinată. Când l-a anunțat, Sorin ar fi blocat-o peste tot, dovadă că nu voia să își asume fapta.

Ulterior, CANCAN.RO v-a povestit toate detaliile poveștii și v-a prezentat dovezile. După articolul nostru, așa cum era de așteptat, Alina Alecu, soția lui Sorinel, a luat foc! Partenera cântărețului a pus mâna pe telefon și a făcut-o cu ou și cu oțet pe femeia care ar aștepta un copil cu soțul ei!

În mesaje, soția Copilului de Aur o acuză pe amanta acestuia că nu este deloc o femeie cuminte așa cum pretinde, că a avut mai multe aventuri cu mai mulți bărbați și că are înregistrări cu ea și frații ei, pe care are de gând să le facă publice dacă va fi cazul. Pentru că limbajul este unul extrem de vulgar, ne vom opri aici cu detaliile.

Amanta manelistului iese la atac… iar!

Acum, amanta Alina iese din nou la atac și vrea să clarifice situația, după ce soția Alina a jignit-o mai ceva decât la ușa cortului și a acuzat-o că vrea faimă și bani de pe urma manelistului:

”Vreau să știe toată lumea adevărul și să nu mă mai compare Alina cu restul femeilor cu care Sorin a avut treaba. Eu nu sunt una dintre ele. Așa a fost să fie, ne-a despărțit Dumnezeu. Eu nu am vrut nici faimă, nici bani, nici să îl despart de mama copiilor lui. Am respect față de el!

Eu am ținut opt luni legătura cu el până să ne întâlnim față în față. Noi ne-am văzut de două ori în România, la un hotel care se afla la vreo 30 de minute distanță de aeroport. Mi-am pus toată încrederea în el, a zis că nu își bate joc de mine, pentru că suntem de aceeași etnie, iar eu l-am crezut. El a recunoscut că a avut relații cu mai multe femei și și-a pierdut încrederea, dar cu mine nu ar fi fost așa. Toată viața o să-l am în suflet.

Familia lui spune că am făcut asta pentru bani, dar nu e adevărat. El știe că eu am o situație mai proastă cu banii, nu am casa mea, stau la verișoara mea în Spania, dar nu asta am urmărit. Eu sunt o femeie cu suflet curat și nu sunt pe interes. Singura mea bogăție sunt copiii mei pentru care îmi dau și viața, ca orice mamă”, a explicat amanta lui Sorin Copilul de Aur, pentru CANCAN.RO.

