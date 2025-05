Sorin Copilul de Aur așteaptă un copil de la amantă?! ”Sunt însărcinată!” BOMBĂ în lumea maneliștilor, dezvăluiri și imagini incendiare! Ea e femeia care spune că a avut o relație cu artistul și peste două luni îl va face, din nou, tată!

Sorin Copilul de Aur are o relaţie de aproape două decenii cu Alina, mama copiilor lui. Artistul şi-a cunoscut soţia la o petrecere unde el cânta, iar de atunci sunt de nedespărţit, după cum a povestit chiar el în repetate rânduri. Ce nu se ştia însă până acum este faptul că în viaţa manelistului ar fi apărut o altă femeie, pe care tot Alina o cheamă şi care aşteaptă cu acesta un copil, spune ea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu femeia, iar în următoarele rânduri aflaţi detaliile explozive!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, celebrul artist a vorbit despre relaţia frumoasă pe care o are cu mama fiicelor sale, dar a recunoscut că a mai fost prins pe picior greşit: „Se mai întâmplă, că niciun bărbat nu e ușă de biserică, dar pe primul loc sunt soția mea și copiii mei. Altcineva nu există” (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Declaraţiile sale însă nu se prea potrivesc cu informaţiile pe care le-am aflat de curând. Mai cu seamă, artistul ar fi avut o relaţie extra conjugală cu o femeie care în doar câteva luni va aduce pe lume un copil. Cea de-a doua Alina care ar fi intrat în viața lui ne-a povestit cum s-au cunoscut, când s-au văzut, dar şi cum au reuşit să îşi ţină relaţia ascunsă mai bine de un an.

Sorin Copilul de Aur, acuzat că nu îşi asumă rolul de tată

Povestea celor doi ar fi început de la un simplu mesaj pe care Alina i l-a trimis. Femeia spune că nu se gândea niciodată unde ar putea duce discuţia, însă după câteva săptămâni în care s-au cunoscut a decis să îi acorde o şansă. Iar aşa, uşor, uşor, lucrurile ar fi evoluat.

„Noi ne-am cunoscut anul trecut, prin mesaje. Eu de mică iubeam muzica lui, am crescut cu muzica lui. I-am scris la un moment dat un mesaj, prima dată am crezut că e un cont fake. Eu îl ştiu pe el un om familist, nu îmi stătea mie în caracter să mă dau la el, i-am scris „Buna! Ce faci?” şi de acolo am început să vorbim. I-am spus că în viaţa asta îmi doresc să îl cunosc în persoană, nicidecum să mă dau la el şi a mai trecut o săptămână, două, trei şi mi-a spus „Şi mie îmi place de tine”. Eu am rămas şocată, mă gândeam că nu are cum. Mai ales la prezenţa lui… După, i-am spus să îmi dea o poză să văd dacă e el. Până la urmă m-a întrebat dacă am Instagram, i-am zis că am şi mi-a trimis acolo o poză. El în seara aceea era cu soţia acasă. Mi-a trimis o poză şi mi-am dat seama că nu era cont fake, era chiar el. Iar de atunci am început să ţinem legătura. Mie îmi era ruşine să vorbesc cu el pentru că îl ştiam un om familist.

M-a întrebat dacă sunt măritată, i-am spus că sunt despărţită de fostul meu bărbat cu care am patru copii. Noi nu mai avem o relaţie de aproape cinci ani. A fost totul bine şi frumos, eu mi-am asumat chestia asta că el are soţie. Noi ne-am văzut de două ori, dar în tot timpul acesta am ţinut legătura, ne-am cunoscut, nu puteam să am încredere în el din prima. Ne-am văzut, au fost toate bune şi frumoase. El mi-a spus că nu are cum să îşi bată joc de mine, mi-a povestit multe şi despre soţia lui. Mi-a spus că stă cu ea pentru că îşi iubeşte prea mult fetiţele. Acum, eu sunt însărcinată cu Sorinel, mai am două luni și nasc”, a declarat Alina.

Mai mult decât atât, femeia dezvăluie că în momentul în care a aflat că este însărcinată l-a sunat imediat pe artist să îi dea vestea cea mare, dar s-a trezit cu numărul blocat fără vreo altă explicaţie.

Alina a ajuns în pragul disperării

Alina ne-a povestit că manelistul a luat legătura cu ea şi au avut o discuţie destul de dură, în urmă cu o zi. Cântăreţul i-ar fi spus că nu vrea să îşi asume responsabilitatea, ba chiar ar fi acuzat-o că vrea să îi facă rău.

„Am vorbit acum o oră cu el şi mi-a spus: dă-mă în judecată. Nu ai ce să îmi faci. Eu nu i-am cerut bani, deci vreau să se înţeleagă chestia asta. Atât am vrut să dovedesc să ştie o lume întreagă că este un mincinos. Vă spun din tot sufletul, nu am vrut să se ajungă aici. Măcar fii sincer. Am vorbit şi cu domnul Bursuc şi mi-a spus: tată, dă-l în judecată, ce să fac?”, a mai povestit ea.

Dezvăluirile femeii au continuat. Alina a povestit un alt episod, de la care, spune ea, ar fi pornit problemele cu manelistul. Fostul ei soţ şi-ar fi băgat coada, i-ar fi trimis dovezi soţiei cântăreţului şi le-ar fi deconspirat relaţia. Motivul? Ei bine, doar aşa credea că îi poate lua Alinei cei patru copii pe care îi au împreună.

„Tatăl copiilor a venit din Spania în Anglia ca să îmi ia copiii. Eu nu am fost de acord şi i-am lăsat în grija părinţilor mei. Fostul meu soţ a aflat că eu sunt în România, i-a luat telefonul fetei mele care are 15 ani, iar pe telefonul acela eu aveam un cont de Facebook. A conectat Facebook-ul cu Instagramul, mi-a spart parola şi a găsit poze acolo. Fostul meu ca să îmi facă rău a căutat-o pe soţia lui. Pe Alina. I-a trimis pozele şi i-a spus multe chestii. Că eu îl mint pe Sorinel, că noi încă avem o relaţie, că eu am fugit din Anglia să vin la Sorinel, că mi-am lăsat copiii. Asta nu este adevărat. Alina a vrut mai multe dovezi, iar fostul meu soţ i-a trimis ora la care ne-am văzut, conversaţii, absolut tot. Iar când Sorinel a aflat toate aceste lucruri a luat legătura cu mine şi m-a întrebat dacă e adevărat că eu mai am legătură cu fostul meu soţ. El a luat legătura şi cu familia mea, au vorbit şi fraţii mei cu el, ei i-au explicat că nu este nimic adevărat, doar că omul acesta a vrut să îmi facă rău ca să poată să îmi ia copiii. Şi aşa am ajuns noi aici. Pentru că dacă nu se afla chestia asta, poate că în ziua de azi el nu mai era cu soţia lui. El mi-a recunoscut mie că nu îl interesează de soţia lui, pentru el pe pământul acesta contează doar fetiţele lui”, a încheiat femeia.

