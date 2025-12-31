O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință

Noi detalii apar în ancheta în cazul Rodicăi Stănoiu, după episodul cu substanțele afrodisiace! Telefoanele și dispozitivele electronice din vila fostului ministru al justiției sunt analizate de procurori. Anchetatorii verifică dacă a accesat cineva mesajele Rodicăi Stănoiu și mai ales dacă s-au făcut tranzacții din aplicațiile bancare după decesul acestei, cercetat ca moarte suspectă.

Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat marți, 30 decembrie, mai multe dispozitive electronice, respectiv telefoane și laptopuri, din vila fostei ministre a justiției, Rodica Stănoiu. Aceștia vor să verifice mesajele și conturile bancare, pentru a stabili dacă au fost accesate după decesul acesteia.

Avocatul Aurel Moldovan spune că sunt niște indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală și că scopul percheziției informatice este „să scoată în evidență dacă au existat anumite tipuri de amenințări discrete prin mesaje, de constrângere împotriva voinței domniei sale, să facă sau să nu facă ceva împotriva voinței sale”.

„Toată mascarada care s-a creat are ca obiect vătămarea testamentului”

Este vorba în principal despre testamentul Rodicăi Stănoiu, care deținea un certificat care atestă discernământul, obținut după evaluarea la Institutul de Medicină Legală. Despre tot ce se întâmplă acum a vorbit și iubitul Rodicăi Stănoiu, care s-a arătat revoltat de toată situația.

„Din câte știu s-a făcut public, a fost publicat pe toate rețele de socializare. Păi asta este o chestiune evidentă (n.r. contestarea testamentului), pentru că, gândiți-vă, toată mascarada care s-a creat are ca obiect vătămarea testamentului. Tot circul ăsta, fraudulos, aș putea să-i spun, asta are la bază anularea testamentului. Încearcă din răsputeri să-l anuleze. Am fost ca o familie, în sensul propriu al cuvântului. Am fost o familie. Doamna Rodica Stănoiu și familia mea, asta însemnând părinții mei, bunicii mei, toți cei… Am fost o familie, efectiv. A fost un om foarte fericit alături de noi, un om care a traversat prin viață cu demnitate, a creat niște generații și, din păcate, astăzi unii vor să-i facă rău, i-au distrus imaginea”, a spus acesta.

