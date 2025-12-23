Acasă » Știri » Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată

De: Anca Chihaie 23/12/2025 | 20:34
Sursă: Inquam Photos / George Călin

Autoritățile din Ilfov au desfășurat astăzi percheziții la vila din Pipera a fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, în cadrul unei anchete legate de moartea acesteia și de presupusa dispariție a unor bunuri de valoare. Operațiunea a implicat atât procurori, cât și echipe de polițiști mascați, care au ridicat mai multe dispozitive electronice, documente și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă.

Perchezițiile au fost efectuate ca urmare a unor sesizări privind lipsa unor obiecte de artă și bijuterii din locuința fostei ministre. Ancheta vizează stabilirea circumstanțelor dispariției bunurilor și clarificarea situației testamentare, întrucât mare parte din averea Rodicăi Stănoiu ar fi fost lăsată prin testament unui bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care aceasta a avut o relație apropiată în ultimii ani.

Potrivit informațiilor oficiale, perchezițiile au început dimineață și au vizat atât obiecte mobile de valoare, cât și documente ce pot fi utile pentru stabilirea adevărului în cazul morții fostei ministre. Investigatori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și polițiști specializați în investigarea infracțiunilor economice și de patrimoniu au participat la acțiune.

Averea fostei ministre, estimată la milioane de euro, include mai multe imobile, printre care vila din Pipera și o proprietate de lux din Năvodari, colecții de tablouri și bijuterii, dar și autovehicule. Testamentul, semnat la notar la începutul acestui an, indică faptul că majoritatea bunurilor au fost lăsate unui singur beneficiar, ceea ce a stârnit nemulțumirea rudelor și a altor posibili moștenitori. Acestea contestă acum testamentul în instanță, proces care ar putea dura mai multe luni sau chiar ani, în funcție de complexitatea cazului și de probele prezentate.

Investigația urmărește nu doar identificarea bunurilor dispărute, ci și clarificarea condițiilor în care a fost întocmit testamentul, pentru a exclude orice suspiciune privind discernământul defunctei la momentul semnării documentului. În paralel, anchetatorii analizează și posibilele legături între moartea fostei ministre și gestionarea averii, ca parte a unei anchete mai ample privind administrarea patrimoniului și eventualele infracțiuni asociate.

Din locuința fostei ministre Rodica Stănoiu lipsesc mai multe obiecte de valoare, printre care bijuterii, tablouri și alte bunuri de artă, iar anchetatorii au ridicat pentru verificări telefoane, laptopuri și documente.

Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini și titluri de stat 

Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul pe avere? 

