Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini și titluri de stat

De: Anca Chihaie 20/12/2025 | 10:21
Tragedia din jurul fostei demnitare Rodica Stănoiu a intrat într-o nouă fază de investigație după ce procurorii au decis exhumarea trupului acesteia pentru efectuarea unei necropsii. Decizia autorităților vine pe fondul mai multor semne de întrebare legate de decesul fostei oficiale, care, conform relatărilor din mediile judiciare, ar fi fost internată la spital cu multiple leziuni, al căror motiv nu a putut fi identificat. 

Rodica Stănoiu a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Cauzele oficiale ale decesului fostului ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase rămân învăluite în mister, însă există anumite indicii care sugerează o degradare fizică și psihică în ultimele zile de viață.

Procedura de exhumare a fost considerată necesară deoarece Rodica Stănoiu fusese inițial înmormântată fără efectuarea unei autopsii prealabile, ceea ce a generat controverse și suspiciuni privind circumstanțele decesului său.

În paralel cu desfășurarea anchetei, documentele testamentare ale Rodicăi Stănoiu au fost făcute publice, dezvăluind detalii despre moștenirea lăsată lui Marius Calotă. Conform testamentului, acesta a primit mai multe bunuri imobile și mobile, precum și active financiare, care indică o avere substanțială.

Lista bunurilor incluse în moștenire este complexă și include:

Casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate bunurile mobile aflate în interior la momentul decesului. Aceasta include tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri și cristale, reprezentând un patrimoniu semnificativ de obiecte personale și colecții.

Casa din orașul Năvodari, de asemenea cu toate bunurile prezente în imobil la momentul decesului. Aceasta a fost menționată separat, sugerând că proprietățile Rodicăi Stănoiu erau distribuite pe două locații distincte.

Locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou, individualizat în figura 40, locul 12. Această prevedere indică intenția fostei oficiale de a lăsa aranjamente funerare precise pentru moștenitor.

Două autoturisme: un Toyota Yaris Hibrid, fabricat în 2020, și un Volkswagen Touareg, fabricat în 2007. Acestea reprezintă bunuri de valoare, reflectând stilul de viață și preferințele fostei demnitare.

Participații financiare: cota de 5% din depozitele bancare și fondurile de investiții deținute de Rodica Stănoiu, precum și titlurile de stat aflate în proprietatea sa la momentul decesului. Acestea completează moștenirea imobiliară și auto, conferind o componentă financiară importantă.

