Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși

Bărbatul care a ținut primele pagini în presă încă de la moartea Rodicăi Stănoiu, lovește din nou! Marius, iubitul cu 50 de ani mai tânăr al fostului ministru al Justiției, a fost văzut alături de două domnișoare. Toate detaliile în articol.

Moartea Rodicăi Stănoiu l-a adus în prim plan pe tânărul alături de care aceasta și-a petrecut ultimii ani din viață. Cu toate că el neagă că ar fi avut o relație cu regretata, apropiații au alte lucruri de spus despre cei doi.

Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere

După o perioadă în care a fugit de jurnaliști și nu a vrut să se facă văzut prea mult pentru a nu atrage atenția, Marius Calotă a fost surprins în timp ce se afla la Târgul de Crăciun de la Brașov și vorbea cu două tinere. Relația dintre aceștia sau discuția lor nu sunt cunoscute momentan, dar există un semn de întrebare: ce face acesta în vacanță la Brașov, la doar câteva zile după ce Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară?

Rodica Stănoiu a fost îngropată pentru a doua oară pe data de 18 decembrie 2025, în cimitirul Izvorul Nou, iar nepoata ei și cel care a fost partenerul de viață al regretatei și-au făcut atunci apariția la mormânt.

A doua înmormântare a Rodicăi Stănoiu a venit după efectuarea necropsiei, dispusă în contextul investigațiilor legate de moartea fostei demnitare.

Autoritățile judiciare au confirmat pentru CANCAN.RO faptul că decesul a fost cauzat de un stop cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic, iar stările morbide care au contribuit includ diabet zaharat și ateromatoză, o afecțiune vasculară.

