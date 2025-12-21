Acasă » Știri » Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși

Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși

De: roxana tudorescu 21/12/2025 | 20:20
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere

Bărbatul care a ținut primele pagini în presă încă de la moartea Rodicăi Stănoiu, lovește din nou! Marius, iubitul cu 50 de ani mai tânăr al fostului ministru al Justiției, a fost văzut alături de două domnișoare. Toate detaliile în articol.

Moartea Rodicăi Stănoiu l-a adus în prim plan pe tânărul alături de care aceasta și-a petrecut ultimii ani din viață. Cu toate că el neagă că ar fi avut o relație cu regretata, apropiații au alte lucruri de spus despre cei doi 

Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere

După o perioadă în care a fugit de jurnaliști și nu a vrut să se facă văzut prea mult pentru a nu atrage atenția, Marius Calotă a fost surprins în timp ce se afla la Târgul de Crăciun de la Brașov și vorbea cu două tinere. Relația dintre aceștia sau discuția lor nu sunt cunoscute momentan, dar există un semn de întrebare: ce face acesta în vacanță la Brașov, la doar câteva zile după ce Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară? 

Marius Calotă, alături de 2 domnișoare
Marius Calotă, alături de 2 domnișoare

Rodica Stănoiu a fost îngropată pentru a doua oară pe data de 18 decembrie 2025, în cimitirul Izvorul Nou, iar nepoata ei și cel care a fost partenerul de viață al regretatei și-au făcut atunci apariția la mormânt. 

A doua înmormântare a Rodicăi Stănoiu a venit după efectuarea necropsiei, dispusă în contextul investigațiilor legate de moartea fostei demnitare. 

Autoritățile judiciare au confirmat pentru CANCAN.RO faptul că decesul a fost cauzat de un stop cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic, iar stările morbide care au contribuit includ diabet zaharat și ateromatoză, o afecțiune vasculară.

CITEȘTE ȘI: 

Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini și titluri de stat 

Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul pe avere? 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”
Știri
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai…
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Adevarul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit ...
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?”
BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?”
S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt
S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt
Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”
Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”
Vezi toate știrile
×