Prețul la motorină astăzi 12 februarie 2026: cât plătesc șoferii pentru un plin și unde sunt cele mai mici prețuri în România

Prețurile carburanților rămân un indicator important pentru costurile zilnice ale șoferilor români, iar evoluțiile recente arată o ușoară tendință de creștere. Benzina și motorina continuă să se mențină la niveluri ridicate, în timp ce GPL-ul rămâne alternativa mai accesibilă. Diferențele de preț între regiuni și orașe există, însă nu sunt semnificative, iar costul unui plin rămâne un reper important pentru bugetul șoferilor.

Prețurile carburanților la nivel național

Conform datelor actualizate din surse de monitorizare a pieței, benzina standard Euro 95 se situează în prezent între aproximativ 7,68 și 7,77 lei pe litru la nivel național. Motorina se menține ușor peste acest nivel, cu valori cuprinse între 7,99 și 8,03 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne considerabil mai ieftin, având un preț cuprins între aproximativ 3,92 și 3,99 lei pe litru.

Aceste valori reprezintă medii calculate din prețurile afișate în mai multe rețele de benzinării și pot varia în funcție de locație, rețeaua de distribuție și momentul actualizării tarifelor la pompă.

Cât costă carburanții în București și în marile orașe

În București, benzina standard are un preț mediu de aproximativ 7,71 lei pe litru, motorina ajunge la circa 8,01 lei pe litru, iar GPL-ul este comercializat în jurul valorii de 3,84 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina se situează la aproximativ 7,69 lei pe litru, motorina în jur de 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul se apropie de 3,94 lei pe litru. În Timișoara, benzina ajunge la aproximativ 7,72 lei pe litru, motorina la 8,03 lei pe litru, iar GPL-ul rămâne în jurul valorii de 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina are un preț mediu de aproximativ 7,73 lei pe litru, motorina ajunge la 8,03 lei pe litru, iar GPL-ul este în jur de 3,99 lei pe litru. În Constanța, benzina se apropie de 7,74 lei pe litru, motorina de 8,02 lei pe litru, iar GPL-ul ajunge la aproximativ 3,97 lei pe litru.

Valorile prezentate reflectă nivelurile minime identificate în stațiile monitorizate, însă în anumite locații prețurile pot fi ușor mai ridicate.

Tendința actuală a prețurilor la carburanți

Datele recente indică o creștere ușoară a prețurilor pentru benzina standard și motorină comparativ cu săptămâna precedentă, în timp ce GPL-ul a înregistrat doar variații minore. În ultimele luni, piața carburanților din România a rămas relativ stabilă, însă tendința pe termen scurt indică ușoare majorări.

Raportat la moneda europeană, benzina Euro 95 are un preț mediu situat între 1,51 și 1,53 euro pe litru, motorina între 1,57 și 1,59 euro pe litru, iar GPL-ul între 0,73 și 0,78 euro pe litru, ceea ce confirmă evoluția ușor ascendentă a tarifelor.

Cât costă un plin pentru fiecare tip de carburant

Pentru un rezervor standard de aproximativ 50 de litri, costul unei alimentări complete diferă semnificativ în funcție de tipul de carburant utilizat. Pentru benzina Euro 95, un plin ajunge în prezent la aproximativ 385–389 de lei. În cazul motorinei, costul unui plin se situează între aproximativ 400 și 402 lei.

Șoferii care utilizează GPL beneficiază de costuri mult mai reduse, un plin fiind estimat la aproximativ 196–200 de lei. Diferențele pot varia în funcție de prețul exact afișat la pompă și de capacitatea rezervorului.

De ce variază prețurile carburanților

Prețurile carburanților sunt influențate de mai mulți factori, printre care nivelul taxelor și accizelor, costul țițeiului pe piețele internaționale și politicile energetice aplicate la nivel european și național. Analizele recente arată că benzina și motorina din România sunt, în unele perioade, mai scumpe decât în anumite state europene, precum Spania sau Austria, în contextul majorării accizelor la începutul anului 2026.

Ce trebuie să știe șoferii

Prețurile pot diferi chiar și între stații ale aceleiași rețele, iar monitorizarea acestora prin aplicații și platforme specializate poate ajuta șoferii să găsească cele mai avantajoase tarife. Actualizarea prețurilor la pompă se face la intervale diferite, motiv pentru care valorile pot fluctua de la o zi la alta.

În contextul actual, costul combustibilului rămâne unul dintre principalele elemente care influențează bugetul transportului individual, iar evoluțiile din piața energetică vor continua să aibă un impact direct asupra șoferilor români.

