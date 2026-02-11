Acasă » Știri » Furnizorul de energie electrică anunță: coboară prețul curentului. Ofertă neașteptată pentru consumatorii casnici

De: Irina Maria Daniela 11/02/2026 | 13:17
Unul dintre cei mai însemnați furnizori de energie electrică din România face schimbări în ceea ce privește prețul consumului de curent. Diferențele vor fi semnificative, iar prețul poate ajunge până la plafonul psihologic de 1 leu/kWh.

PPC Energie, cel de-al doilea cel mai important comerciant de energie electrică din România recurge la măsuri eficace pentru a-și păstra același număr semnificativ de consumatori. În contextul concurențial, PPC Energie aduce o diminuare a prețului care vizează în mod principal clienții casnici care iau în calcul redirecționarea spre un alt mare contractor de electricitate.

PPC Energie coboară prețul curentului

Potrivit Profit.ro, oferta de energie electrică a PPC vizează ca toate tarifele să fie schimbate, asta însemnând că tarifele de rețea, serviciile de furnizare, certificatele verzi, taxa de cogenerare, contribuția CfD, acciza și TVA-ul pot ajunge la o sumă mai redusă. Clienții companiei sunt condiționați de zona de distribuție a curentului și vor achita 1,16 lei/kWh și 1,18 lei/kWh sau 1,20 lei/kWh sau 1,24 lei/kWh.

Furnizorul continuă reducerile și încearcă să-și păstreze cumpărătorii și printr-o reducere fixă de 10 lei pentru o perioadă de un an. Cei mai câștigați din acest întreg proces al firmei de păstrare al clienților vor fi oamenii care au un consum minim al energiei.

Cu această reducere, în zona de distribuție cu un consum de 200 kWh/lună, suma de plată după aplicarea reducerii va ajunge la 1,11 lei/kWh, de la 1,16/kWh cât era inițial. Astfel că diminuarea prețului la un consum de 100 kWh/lună va fi de doar 1,06 lei/kWh.

Hidroelectrica și Nova, amenințări pentru PPC?

În timp ce ofertele celor de la Nova Power & Gas adoptă schimbări în ceea ce privește vânzarea de energie electrică cu un preț minim până pe data de 25 februarie, Hidroelectrica rămâne neclintită, rămânând tot cea mai mare companie de energie electrică.

Diferențele între cele două sunt vizibile, iar Nova oferă clienților 0,352 lei/kWh pentru energia marfă, pentru o perioadă de 4 luni, ori un preț de 0,43 lei/kWh, valabil 6 luni. Expirarea perioadei contractuale menționate poate avea o influență importantă asupra prețurilor, care pot fi schimbate cu un preaviz de 30 de zile.

Totuși, Hidroelectrica nu a anunțat schimbări, tarifele rămânând aceleași: 0,450 lei/kWh (fără TG), respectiv 0,45363 lei/kWh (cu TG inclus –tariful de transport, componenta de introducere în rețea).

Orange și Vodafone, anunț important pentru clienți. Ce se va întâmpla cu următoarea factură

Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația

