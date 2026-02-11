Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”

Dan Negru, așa cum ne-a obișnuit, nu ezită să își exprime gândurile în fața miilor de urmăritori de pe rețelele de socializare. De această dată revolta prezentatorului de televiziune nu a fost la adresa funcționarilor publici, ci la adresa tehnologizării adoptate de Ministerul Finanțelor și ANAF, după ce stația de plată nu funcționa.

Prezentatorul a scris un mesaj în care a răbufnit și a acuzat că toată această modernizare a sistemelor de plată nu face altceva decât să îngreuneze situația pentru omul de rând.

„Mi-au trebuit câteva zile ca să-mi plătesc impozitele prin ‘digitalizare’. Alea mărite. Funcționarul nu mai introduce datele, nu mai calculează, nu mai verifică. Tu o faci. Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”, a postat Dan Negru pe Instagram.

Dan Negru nu vede progres în digitalizare

Acesta a arătat cu degetul conducerea statului, spunând că întregul proces de plată a taxelor cade în mâna beneficiarului, care de cele mai multe ori are surprize la aparatele de încasat banii: „Ca să-ți plătești impozitul, trebuie să te angajezi câteva ore la stat”.

Dan Negru nu numai că a judecat întreaga încercare de modernizare, ci a și asociat tot procesul cu plata cumpărăturilor de la casele de tip selfpay, unde nici acolo nu mai e nevoie de un vânzător pentru a te ajuta.

„Digitalizarea a transferat munca funcționarului către cetățean. Cică e progres. NU e! Când fac eu treaba pe care o făcea omul de la ghișeu, nu e progres. E reducere de personal, dar nu e progres. Exact ca la supermarket: eu, cumpărătorul, îmi scanez singur produsele și fac treaba casierului. Nici asta nu e progres!”, mai susține Dan Negru.

Prezentatorul TV critică aspru insituțiile și ideile lor revoluționare, spunând că „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” îți pierzi o mare parte din timp pentru procesele care ar fi trebuit să fie efectuate de persoane, nu de sisteme inteligente. În plus, o consideră o degradare vizibilă a șansei la un loc de muncă pentru cetățeni.

„E minciuna-scuză ca să dați oameni afară! Progres e când treci de la lumânare la bec. De la cal la motor”, a mai adăugat vedeta Kanal D.

Tot el ironizează și întreaga automatizarea a proceselor și reamintește impactul semnificativ pe care îl are digitalizarea zilei de astăzi: „Râdeam de bunicii noștri când puneau degetul pe hârtie ca să semneze, lăsându-și amprenta. Noi, ăștia cu amprentă digitală.”

