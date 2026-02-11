Acasă » Știri » Aliniere neobișnuită a planetelor. Nu se va mai întâmpla până în 2040

Aliniere neobișnuită a planetelor. Nu se va mai întâmpla până în 2040

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 14:52
Aliniere neobișnuită a planetelor. Nu se va mai întâmpla până în 2040

Spectacol ceresc impresionant pe 28 februarie. Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se aliniază pe cer. Fenomenul astronomic este considerat unic.

Pasionații de astronomie se vor bucura de o experiență deosebită la sfârșitul acestei luni, când șase planete vor apărea aproape una de alta pe cerul nopții. Fenomenul, cunoscut sub numele de paradă planetară sau aliniere planetară, are loc atunci când pot fi văzute în total cel puțin patru sau cinci planete, potrivit NASA. Pe 28 februarie, observatorii vor avea șansa de a observa cum Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se aliniază pe cer.

De ce au loc paradele planetare

Conform NASA, observarea poate dura de la săptămâni până la mai mult de o lună, deoarece mișcările planetare sunt lente și graduale. Unii oameni pot observa alinierea încă din acest weekend, dar pe 28 februarie planetele se grupează cel mai strâns. Alinierea este pur și simplu un efect vizual, deoarece, în realitate, planetele rămân la distanță una de cealaltă. Pe 27 februarie 2025, șapte planete, inclusiv Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, s-au aliniat într-o paradă rară, care nu va mai fi văzută până în 2040.

Ce planete pot fi văzute fără binoclu

Mercur, Venus, Marte și Jupiter vor fi vizibile cu ochiul liber. Pentru Uranus și Neptun vom avea, însă, nevoie de binoclu sau un telescop, deoarece orbitează în regiunile exterioare reci și îndepărtate ale sistemului solar. Mercur poate fi uneori dificil de observat din cauza poziției sale joase din apropierea orizontului.

Momentul optim pentru a observa alinierea va fi la aproximativ 30 de minute după apusul soarelui local. NASA susține că, pentru ca o planetă să fie vizibilă fără niciun ajutor optic, trebuie să se afle la cel puțin câteva grade deasupra orizontului, 10 grade sau mai mult.

„Nu este neobișnuit ca trei, patru sau chiar cinci planete să fie vizibile în același timp – acest lucru se întâmplă în fiecare an. Însă, cu cât sunt mai multe planete implicate, cu atât este mai greu să fie toate vizibile simultan. De aceea, o aliniere a șapte planete este rară”, a explicat Greg Brown, astronom la Observatorul Regal din Greenwich.

Cea mai bună priveliște va fi pe 25 februarie pentru São Paulo, 28 februarie pentru Atena, New York, Mexico City și Tokyo, 1 martie pentru Beijing, Berlin, Londra și Mumbai și 2 martie din Reykjavik.

Citește și: Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului

Citește și: Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată pe fostul ei prieten, artist de muzică populară
Știri
Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată pe fostul ei prieten,…
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată
Știri
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile....
De ce au ajuns hoții italieni să urmărească Dacia Duster! Cazul concret din Roma
Promotor.ro
De ce au ajuns hoții italieni să urmărească Dacia Duster! Cazul concret din Roma
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată ...
Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată pe fostul ei prieten, artist de muzică populară
BANCUL ZILEI | Preludiu cu lumânări
BANCUL ZILEI | Preludiu cu lumânări
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată
Când se termină vacanța de schi din februarie 2026. Pe ce dată revin elevii la școală
Când se termină vacanța de schi din februarie 2026. Pe ce dată revin elevii la școală
Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am ...
Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat”
Olga Verbițchi a pus ‘tunurile’ pe Iuliana Beregoi! Părinții ei sunt implicați în atitudinea ...
Olga Verbițchi a pus ‘tunurile’ pe Iuliana Beregoi! Părinții ei sunt implicați în atitudinea blondinei?! „Facem tot posibilul să călcăm peste tot”
Vezi toate știrile
×