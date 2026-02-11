Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată pe fostul ei prieten, artist de muzică populară

Cântăreața de muzică populară Teodora Pană a sărit din scandal în scandal în ultima perioadă. Artista a fost acuzată, în urmă cu un an, că ar fi vrut să fure dintr-un hypermarket din Târgu Jiu produse de îngrijire în valoare de 380 de lei.

Însă de această dată, nu artista este cea care are dosar penal, ci Marian Medregnoiu, colegul de breaslă și prietenul apropiat, pe care chiar interpreta de muzică populară l-a chemat în instanță!

Teodora Pană l-a dat în judecată pe Marian Medregoniu

Chiar dacă cei doi interpreți de muzică populară se cunosc și au început să colaboreze încă din anul 2018, se pare că relația de prietenie nu ar fi fost atât de puternică, în ciuda colaborărilor și evenimentelor la care au participat împreună.

Totul ar fi început în urmă cu doi ani, atunci când în telefonul iubitului Teodorei Pană ar fi apărut niște mesaje compromițătoare la adresa ei. Și mai mult de atât, niște imagini deocheate cu artista le-ar fi invadat viața!

Totuși, bănuiala artistei ar fi fost că însuși Marian Medregoniu a complotat împotriva ei, acuzându-l în mod direct prin intermediul platformelor de socializare că toate mesajele și pozele ar fi fost trimise chiar de el. Teodora a încercat să îl oprească, dar Marian Medregoniu a început să o amenințe.

Amenințări și șantaj dus la extrem

După tot acest conflict, intervențiile mediate ale Teodorei nu l-au oprit pe Marian Madregoniu, ba chiar l-au stârnit și mai tare. Situația a escaladat și în telefonul iubitului Teodorei au apărut noi imagini intime cu ea, care ar fi fost trimise, după spusele ei, tot de acesta.

Ba mai mult de atât, Marian ar fi continuat să o hărțuiască și ar fi amenințat-o că acest coșmar nu se va termina dacă postările nu sunt șterse. Acesta i-ar fi spus că va publica fotografiile dacă interpreta continuă să vorbească public despre situație.

În această poveste a fost implicat și tatăl vitreg al lui Marian Madregoniu, care i s-a alăturat și a început să o amenințe. Părintele și-a recunoscut faptele în fața instanței, dând vina pe nervii stârniți de postările victimei.

Teodora Pană l-a dat în judecată pe Marian Madregoniu

Artista a acționat legal și i-a dat în judecată atât pe fostul coleg, dar și pe tatăl vitreg al acestuia.

Dacă tatăl vitreg al lui Marian Madregoniu a recunoscut fapta, artistul a spus că pozele ar fi fost primite de la fostul iubit al Teodorei Pană, ulterior audiat și el. Acesta a menționat că pozele au fost imortalizate cu acordul Teodorei Pană și că el nu le-ar fi trimis altcuiva.

