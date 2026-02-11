Acasă » Bancuri » BANC | „Dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni”

De: Redacția CANCAN 11/02/2026 | 17:09
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze!

”-Uite, dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni!

-Era un dulap!

-Ah… și de ce ai cumpărat un dulap?

-Credeam că e o masă…”, este bancul zilei.

Alte bancuri amuzante

”Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.

-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.

Doctorul și pacientul

”-Doctorul către pacient:

-Cum ați reușit să răciți așa?

-Am stat 3 ore pe un balcon, îmbrăcat foarte subțire!

-Cât de subțire??

-Doar cu ceasul la mână…

