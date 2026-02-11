Angajații care primesc prime de aproape 15.000 de euro. Compania consideră ca așa este corect

După un an plin în care au înregistrat câștiguri de ordinul miliardelor de euro, reprezentanții unei companii italiene și-au răsplătit cei 5.000 de nagajați cu prime în valoare de 15.000 de euro, cu 500 de euro în plus față de anul trecut.

Anul 2025 a fost un alt an de aur pentru Ferrari, care sărbătorește venituri nete de 7.146 milioane de euro, în creștere cu 7%. Profitul operațional (EBIT) a fost de 2.110 milioane de euro, în creștere cu 12% față de anul precedent, cu o marjă de profit operațional (EBIT) de 29,5%. Profitul net a fost de 1.600 milioane de euro, iar câștigul diluat pe acțiune a fost de 8,96 euro. Portofoliul de comenzi se extinde până la sfârșitul anului 2027.

Compania care le oferă angajaților prime de 15.000 de euro

Ferrari distribuie până la 15.000 de euro sub formă de prime pentru angajații companiei. Ferrari sărbătorește rezultatele financiare din 2025 cu o creștere de 7% a veniturilor și un profit net de 1,6 miliarde de euro. Sunt vești bune și pentru acționari: Consiliul de administrație a propus distribuirea a 40% din profitul de pe anul trecut.

Odată cu noile cifre ale câștigurilor, șefii Ferrari au crescut bonusul pentru 5.000 de angajați cu 500 de euro în plus: „Este normal să sărbătorim rezultatele noastre împreună cu toată lumea.”, a declarat Benedetto Vigna, directorul general al Ferrari, pentru presa din Italia. Anul trecut, cifra a fost de 14.400 de euro.

Există vești bune și pentru acționari: dividendul pe care Ferrari îl va distribui în 2026 va fi mai mare: „Vom prezenta consiliului de administrație o propunere de distribuire a 40% din profit, echivalentul a 1,6 miliarde, față de 35% anul trecut”, a adăugat directorul financiar al Ferrari, Antonio Picca Piccon.

Ferrari accelerează pe bursă, cu o creștere de 8,4% până la 305 euro, după publicarea conturilor sale pentru 2025, care s-au încheiat cu venituri în creștere cu 7% până la 7,15 miliarde de euro și un profit net de 1,6 miliarde de euro. Pentru 2026, grupul prevede venituri de 7,5 miliarde de euro și o marjă EBITDA de 39%.

Ferrari lansează primul model electric

În 2025, Ferrari a lansat șase noi modele – 296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider și prima fază a prezentării Ferrari Luce- primul model Ferrari electric.

„În 2026, vom lansa patru produse, pe lângă finalizarea prezentării modelului electric Luce pe 25 mai la Roma”, a adăugat Picca Piccon. „Oportunitățile pentru noi în 2026 vor veni din succesul lansărilor”, a adăugat directorul financiar.

A treia și ultima fază a prezentării modelului electric Luce va avea loc la Roma, pe 25 mai 2026. Comenzile „vor fi deschise pe 27 mai, după anunțarea prețului”, a explicat Vigna. Feedback-ul clienților, dintre care mulți sunt noi, este foarte pozitiv. Clienților le place faptul că suntem singurii care oferim trei tipuri de motorizare (combustie, plug-in și electric).

