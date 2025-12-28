Acasă » Exclusiv » SUV de 200.000 € adus personal de Costel Biju și un tată cu imperiu de milioane. Cine e „Prințesica Ardealului” care a rupt internetul cu majoratul de lux

SUV de 200.000 € adus personal de Costel Biju și un tată cu imperiu de milioane. Cine e „Prințesica Ardealului” care a rupt internetul cu majoratul de lux

De: Keva Iosif 28/12/2025 | 23:00
SUV de 200.000 € adus personal de Costel Biju și un tată cu imperiu de milioane. Cine e „Prințesica Ardealului” care a rupt internetul cu majoratul de lux
Dacă luna trecută ne-a lăsat cu gura căscată cadoul de 18 ani al fiicei unui primar din Argeș – un Mercedes de 150.000 € adus de Vlăduța Lupău și Jador – iată că tronul răsfățului a fost preluat de o altă prințesă a luxului, direct din Ardeal! Ștefania, fiica unui afacerist din Sibiu, a primit la petrecerea de majorat un SUV de 200.000 €, livrat direct de Costel Biju, un alt manelist de top! Cine spune că banii nu aduc fericirea, sigur n-a văzut petrecerile astea!

Se pare că în lumea copiilor de bani gata cadourile de majorat nu mai sunt simple surprize, sunt adevărate demonstrații de lux și opulență!

Iar Ștefania, fiica unui afacerist din Sibiu, a arătat tuturor ce înseamnă să fii cu adevărat răsfățată. „Prințesica Ardealului” (merită din plin statutul) a primit la 18 ani un cadou care i-a lăsat pe toți fără cuvinte: un SUV Mercedes G-Class albastru, echipat la maximum, în valoare de aproape 200.000 €!

Cea mai spectaculoasă scenă, filmată și viralizată inclusiv pe Tiktok, a fost livrarea acestui  SUV. Costel Biju a condus personal mașina până în curtea complexului familiei, în timp ce zeci de invitați aplaudau. După ce a oprit motorul, manelistul a coborât și a strigat cu entuziasm:

”Ștefaniaaa! La mulți ani, Ștefania! La mulți ani, Ștefi! Surpriza în această seară începe aici: o mașină cu zero kilometri, mașina pe care ți-o dorești. Este cadoul părinților tăi, cărora le mulțumesc pentru invitație, îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent la majoratul tău! Până și tortul e minunat, ca și tine, și mașina, și părinții, și invitații. Și programul, bineînțeles: Cocoș de la Călărași și Costel Biiiiiiiju!”. 

Bogdan Nicolae, omul din spatele majoratului de milioane: afaceri în transporturi, hoteluri și sute de contracte cu statul

Probabil nu vă surprinde că în spatele acestui cadou de lux se află tatăl Ștefaniei. CANCAN.RO a aflat cine este, iar deși numele lui poate nu vă spune prea multe, vă garantăm că poate rivaliza fără probleme cu cei mai bogați oameni din România.

Ștefania (stânga) a avut parte de o petrecere de pomină, organizată de tatăl ei

Tăticul ei, Bogdan Nicolae, nu e un simplu afacerist – este abonat la aproape 800 de contracte cu statul, iar veniturile sale în 2024 au explodat aproape dublu față de 2023. Firma sa de transporturi rutiere, Nicolaus Com SRL, a raportat o cifră de afaceri de 12 milioane de euro în 2024, iar imperiul său nu se oprește aici.

Familia mai deține și Perfect Stefani – o companie care gestioneză afaceri în domeniul hotelier.  În 2024 Bogdan Nicolae a investit 6 milioane de euro într-un alt hotel boutique de patru stele, al treilea construit în centrul Sibiului.

Totul a început modest, în 1996, cu un singur camion pentru transport de mărfuri. Astăzi, flota sa numără peste 50 de camioane.

Așa că, dacă majoratul Ștefaniei a fost marcat de un astfel de cadou, probabil că acesta este doar un detaliu din viața unei familii pentru care luxul este o rutină, iar răsfățul fiicei un simplu gest dintre multe altele…

