Artista din România rupe tăcerea după ce a fost înlăturată mișelește din trupă: „A trebuit să trimit pe altcineva, în locul meu, la nuntă”

Conflict ireal în lumea muzicii. Tea Vișan, artistă cunoscută după participarea la Superstar (ProTV), îl acuză pe Andrei Mureșan, colegul ei de trupă, că ar fi preluat numele Be Right Band, contractele și conturile de social media, lăsând-o pe ea și pe alți membri ai formației în afara proiectului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista povestește cum s-a întâmplat totul.

Lovitură dură în culisele Be Right Band. Tea Vișan susține că a fost scoasă, practic, din propriul proiect, în urma unei mișcări pe care o descrie drept calculată și premeditată. Artista povestește că, la final de sezon, celălalt solist al trupei, Andrei Mureșan, le-a propus ei și celorlalți membri ai formației să închidă firma pe perioada extrasezonului, cu promisiunea că aceasta va fi redeschisă înaintea noului sezon de nunți, pentru a scăpa de unele taxe. Numai că, la scurt timp după ce au semnat, ea și alți doi instrumentiști s-ar fi trezit că nu mai fac parte din trupă, iar numele, contractele și identitatea online a formației ar fi fost preluate de Andrei Mureșan. Tea îl acuză pe fostul său coleg, împreună cu managerul Marius Timiș, că ar fi pus la cale din timp această mutare/

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista dezvăluie că ea, basistul și toboșarul au aflat în această săptămână că nu mai fac parte din proiectul pe care l-au construit împreună cu Andrei Mureșan și cu clăparul care a rămas de partea acestuia. Deși Be Right Band are zeci de contracte semnate pentru nunți și evenimente în lunile următoare, iar mirii se așteaptă la formula care i-a consacrat, Thea susține că Andrei Mureșan va onora toate aceste evenimente cu o nouă componență, dar sub același nume.

„Ne-a pus să închidem firma și apoi a luat totul.” Cum a fost lăsată fără trupă

Thea povestește cum a luat viață trupa Be Right Back și cum, cei cinci artiști, au pornit cu speranțe mari, dar și multă muncă.

„Eu m-am întâlnit cu Andrei la Superstar, la competiția de muzică de la ProTV. Un manager, Marius Timiș, a pus ochii pe noi. E genul de om care, când vede talent, îi strălucesc ochii… de la bani. E ca Mr. Krabs din SpongeBob. Ne-a zis: ce-ar fi să vă faceți o trupă? Eram amândoi din Cluj. Am cântat împreună într-un grup la Superstar și vocile noastre sunau bine. A zis că ne găsește el cântări, să ne apucăm.”

Formația s-a consolidat rapid într-o formulă de cinci membri, iar succesul a venit mai repede decât se așteptau.

„Am filmat tot ce am făcut la primele șapte evenimente și am pus pe internet cât mai multe momente. Mi-am folosit following-ul, pentru că sunt și content creator. Am făcut reclamă la Be Right Band ca și cum era cel mai prețios lucru pe care îl am.

De la șapte evenimente în primul an am ajuns la peste 30 în sezonul următor, cu calendarul plin.”

„În momentul ăla mi s-a întors stomacul pe dos”

În spatele zâmbetelor de pe scenă, lucrurile ar fi început să scârțâie atunci când programul a devenit tot mai solicitant, iar împărțirea banilor a fost pusă sub semnul întrebării. Tea susține că managerul își dorea o parte egală, deși, spune ea, efortul mare era dus de artiști.

„El câștiga la fel de mulți bani ca mine. El vorbea la telefon să facă evenimentul, iar noi mergeam și făceam toată munca. Noi făceam repetiții, noi eram trupa. Eu cântam ore întregi, în oboseală, nopți pierdute.

Am vrut să facem un deal nou, în care noi să câștigăm mai mult pentru că suntem trupa. Niciodată nu am vrut să iau mai mult decât colegii mei. Mi se pare fair să luăm bani egal.”

Un punct de cotitură ar fi fost, spune artista, introducerea aproape standard a programului de patru reprize pe eveniment, adică patru ore de cântat, dans și întreținut atmosfera.

„Asta a fost momentul care mie mi-a pus capac. Când am aflat că a vândut trupa pe program de patru reprize. De la trei la patru reprize e o diferență foarte mare. Trei le duci. La a patra deja cânți pe o oboseală cumplită. Acolo începi să te forțezi serios, și eu, și celălalt vocalist simțeam că ne forțăm vocile. El a făcut un deal cu clienții în care a patra repriză era aproape pe gratis. Și cam toți mirii cumpărau patru reprize. Nu pentru că aveau neapărat nevoie, ci pentru că suna ca o ofertă, 5 plus 1 gratis. Și foarte multe nunți au ajuns să fie cu patru reprize, deși nu era cazul. Nu era lumea atât de „nebună” încât să fie nevoie de patru ore de cântat continuu. O repriză înseamnă 45–50 de minute de cântat. Patru reprize înseamnă patru ore. Patru ore în care nu doar cânți. Faci atmosferă, dansezi, interacționezi, ții energia sus. Și oricât de mult îmi place ceea ce fac – pentru că ador scena, ador nunțile, ador energia oamenilor – fizic e foarte greu. Și am început să vedem efectele. Noi eram tot mai obosiți, nu mai performam la fel, energia nu mai era aceeași, atmosfera nu mai era la fel de bună. Vocile noastre erau tot mai slabe. Și mi-am dat seama care e problema: patru reprize, patru reprize, patru reprize. M-am uitat în calendar și am văzut că aproape toate nunțile, și pe anul acela, și pe anul următor, erau vândute cu patru reprize. În momentul ăla mi s-a întors stomacul pe dos. Pentru că știam că el vinde patru reprize fiindcă e cel mai avantajos pentru el. La patru reprize face cei mai mulți bani.”

Nodul vocal care a detonat conflictul

Din acel moment, spune artista, echilibrul din trupă s-ar fi rupt definitiv.

„Prin august am făcut nodul vocal în mijlocul sezonului. Am ajuns la doctor și mi-au spus clar că trebuie să mă opresc din cântat. Neapărat. Am făcut pauză totală, nici nu vorbeam. Stăteam liniște completă. A fost foarte greu, aproape depresiv. A trebuit să trimit pe altcineva în locul meu la nuntă. Eu stăteam în pat și mă gândeam că e groaznic ce se întâmplă. Planul era să mă vindec provizoriu, pentru că riscul era să ajung la operație. Știam că nu am cum să mă vindec complet în plin sezon, dar voiam măcar să mă recuperez cât să nu ajung la bisturiu. M-am întors după trei săptămâni, dar le-am spus foarte clar că medicul mi-a recomandat să cânt mai puține piese și să evit anumite genuri, să mă pun ușor înapoi pe picioare.

Diferența dintre mine și vocalista înlocuitoare era de două piese jumătate în plus. Atât. În trei seturi, în trei ore de cântat, el cânta două piese jumătate în plus. Și atunci Andrei a spus că el cere o mie de euro, adică dublu față de cât luam fiecare – noi luam în jur de 500 de euro – și că va lua și din banii mei și din banii instrumentiștilor. Nici până în ziua de azi nu am înțeles ce problemă avea cu instrumentiștii și de ce voia să ia și din banii lor. Noi am semnat un contract în care toată lumea ia 20%. Egal. Fără manager, care își lua partea înainte. I-am spus foarte clar că nu e normal ca, dacă eu am avut o problemă medicală, să nu vrei să îți susții colegii. Mai ales că mirii au plătit pentru un produs și încercam să facem tot posibilul să îl livrăm. Dacă el m-a ajutat într-o perioadă și a cântat mai mult, i-am dat din banii mei, nu a fost nicio problemă. Dar una e să vorbești frumos și să găsești o soluție, și alta e să vii să impui sume și să iei bani de la toată lumea. Din momentul ăla, colegii au fost revoltați. În afară de clăpar, care nu avea nicio părere. Și au început conflictele mari. Andrei s-a simțit neîndreptățit, că noi ne opunem lui în trupa lui. I-am spus foarte clar: nu e trupa lui, e trupa noastră. Suntem cinci persoane. Dar el spunea că Be Right Band e proiectul lui muzical și că el e șeful.”

„Am semnat cu încredere”. Cum spune Thea că a fost scoasă din propriul proiect

Potrivit artistei, momentul decisiv ar fi venit chiar la final de sezon, după luni tensionate în interiorul trupei. Atunci, spune ea, li s-ar fi propus să închidă firma pe perioada extrasezonului, cu promisiunea că va fi redeschisă înainte de noul val de nunți. Ce a urmat, însă, ar fi schimbat totul.

„Fix la finalul sezonului, după ce au fost toate certurile, ne-au venit cu ideea să semnăm închiderea firmei în extrasezon și că o redeschidem oricum în sezonul nou. Eu nu m-am gândit că ar putea fi o țeapă de genul ăsta, pentru că știam că noi avem un calendar plin de evenimente la anul, pe care trebuie să le onorăm. Și știam că nu poți să faci așa o măgărie, chiar dacă avem noi probleme. Sunt oameni care au plătit foarte mulți bani să ne aibă într-o anumită formulă. Nu știu exact de ce au cumpărat mirii trupa. Putea să fie pentru el sau putea să fie pentru mine. În capul meu nu exista varianta să ne despărțim. Pentru că scopul nostru era să facem mirii fericiți, să le facem nunta frumoasă. Fiecare avea tabăra lui, eu stăteam cu basistul și toboșara, el stătea cu clăparul. Dar ce conta dacă noi doi ne înțelegeam sau nu? Nu conta. Pentru noi satisfacția era că trupa sună foarte bine, că lumea se distrează și că mirii, la final, rămân cu o amintire frumoasă. E un moment once in a lifetime.

Și am semnat. Înainte să semnez, colegii m-au întrebat dacă e ok, dacă nu e vreo mânărie. Și eu i-am luat apărarea și am zis că nu cred că ar putea fi așa ceva. M-am dus la el și l-am întrebat direct: «Andrei, știu că au fost lucrurile mai acide în ultima vreme, dar e doar pentru taxe, nu plănuiești ceva, nu?» Și s-a uitat în ochii mei și mi-a zis că e doar pentru firmă, să nu-mi fac griji, că e totul ok. I-am spus că, indiferent cât de tare ne-am certat, noi nu ne-am făcut niciodată chestii pe la spate. Ne-am certat în față, ne-am spus lucrurile direct, fără scheme. Și mi-a confirmat că e doar o formalitate. După asta am avut repetiții, am pregătit piese noi, am avut eveniment. În tot timpul ăsta el știa ce urmează să facă. Venea la repetiții, ne zâmbea, ne lăsa să ne pregătim pentru sezonul nou. Și apoi ne-a spus că a cumpărat numele Be Right Band pe firma lui și că, cu mine și cu Darius, nu va mai cânta. Că ne-a blocat accesul pe social media și că va merge mai departe cu o nouă formulă. Atunci mi-am dat seama că m-a mințit. Că în tot timpul ăsta știa exact ce urmează să facă”

Ce se întâmplă cu contractele pentru care mirii au plătit foarte mulți bani

„Contractele au fost făcute prin managementul lui Marius Timiș. Ei au lucrat mână în mână. Firma a fost oprită, contractele au rămas la management și acum vor fi mutate pe noua formulă. Mirii au plătit pentru o trupă și li se va da alta care se numește la fel. Asta e problema. Nu poți să vinzi un produs și apoi să livrezi altceva. Avansurile sunt de 1.000–1.500 de euro. Oamenii nu pot renunța ușor pentru că pierd banii și nu mai au timp să caute altă trupă. Totul s-a întâmplat foarte repede. Eu o să mă asigur că toți cei care vor să-și recupereze avansul o vor putea face, pe cale legală. Pentru că nu poți să îți bați joc nici de colegii tăi, nici de munca lor, nici de banii oamenilor. El știa ce face. Și-a pregătit un plan de rezervă, a vorbit din timp cu înlocuitori. Noi am fost luați prin surprindere. Sper, de dragul mirilor, să iasă bine ce fac ei pe scenă. E nunta oamenilor și nu ai voie să-ți bați joc. Noi o să o luăm de la capăt. Prioritatea noastră este să ne facem o trupă care să sune bine și apoi să reconstruim. Nu e chiar de la zero. Dar aproape.”

