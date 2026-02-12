Emil Rengle și Alejandro Fernandez, loviți de o situație total neașteptată! Nunta mult visată le dă bătăi de cap: “Un mic haos”

Deși mai au un an și câteva luni până la nunta mult visată, faimosul Emil Rengle și artistul Alejandro Fernandez s-au trezit că planificarea întregului eveniment nu este floare la ureche și riscă să se aleagă cu mari bătăi de cap. Mai mult, s-au lovit de o situație total neașteptată pentru ei!

Emil Rengle și Alejandro Fernandez sunt de departe unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc, iar logodna lor din 2024 desfășurată pe una dintre cele mai exotice plaje din Mexic a fost doar începutul a ceea ce avea să urmeze: planurile pentru marea nuntă din 2027. Toate bune și frumoase până când și-au dat seama că nu este atât de ușor să planifici o nuntă, mai ales când este vorba de a ta.

Noi nu am știut cum se organizează o nuntă și ne-am lovit de o mare problemă! Nu știam că trebuie să rezervăm locația cu un an înainte, dar și că multe altele trebuie să le pregătești tot cu multe, multe luni înainte. Cu cât ne apropiem mai mult de momentul în care ar trebui să ne apucăm efectiv de organizare, cu atât ne crește mai tare respectul pentru organizatorii de nunți. a declarat Emil Rengle în exclusivitate pentru CANCAN.

Aflați cu un picior în România pentru preselecția de la Eurovision și cu un altul în Dubai, unde celebrul coregraf și partenerul lui de viață s-au mutat încă de la finele anului trecut, Emil Rengle și Alejandro știu de pe acum cum își doresc să arate nunta lor. Mai mult, celebrul coregraf știe cu cine nu ar trebui să se pună când vine vorba de desfășurarea tradițiilor!

Emil Rengle nu se pune cu soacra lui nici în ruptul capului

Alejandro a spus, de multe ori, că se simte ca acasă în România, deci e clar că nunta va merge pe tradiții românești, infuzate cu tradiții spaniole. Și dacă am vrea altfel, nu am avea nicio șansă! Nu ai cum să sari peste mama soacră, nici dacă ai încerca! Maria Fernandez este spanioloaică get-beget și nu ai vrea să te pui cu ea când vine vorba de tradiții. a declarat Emil Rengle în exclusivitate pentru CANCAN.

Emil Rengle nu se va ocupa de propria nuntă, va apela la specialiști

Cât despre punerea în aplicare al întregului plan sunt mari șanse ca un organizator de nunți să preia întreaga responsabilitate.

Locația trebuie să fie pentru cel puțin 150 de persoane, deoarece avem multi oameni dragi și, aparent, ne-am făcut prieteni buni în viața asta. Vrem să avem mariachi, dans popular românesc. Meniul va fi din ambele culturi, România și Spania la aceeasi masă: sarmale lângă tapas, paella lângă vin românesc. Un mic haos cultural, dar unul fericit. a declarat Emil Rengle în exclusivitate pentru CANCAN.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au pregătit pentru preselecția de la Eurovision în mai puțin de o săptămână, iar de răspunsul pe care îl vor primi depinde dacă aceștia vor rămâne în România sau se vor întoarce la locuința lor din Dubai. Atât faimosul coregraf, cât și iubitul său, au în desfășurare mai mult proiecte în luxuriantul oraș, locație unde și-au propus încă de anul trecut să stea cel puțin un an.

