Ce salarii primesc judecătorii CCR. Sumele pe care le încasează lunar

Judecătorii Curții Constituționale uimesc din nou, atât pentru veniturile consistente — salarii brute de peste 45.000 de lei, la care se adaugă sporuri importante — cât și prin amânarea deciziei care privește reforma pensiilor speciale și care continuă să apese asupra bugetului de stat. Impactul financiar este estimat la 231 de milioane de euro.

Conform grilei de salarizare, judecătorii CCR se numără printre cei mai bine plătiți din sectorul public. Președintele Curții beneficiază de o indemnizație brută lunară de aproximativ 47.000 de lei, iar un judecător constituțional obține un venit de circa 45.000 de lei brut pe lună. Pe lângă aceste sume, nu lipsesc nici sporurile.

Judecătorii CCR au numeroase sporuri

Pe lângă salariu propriu-zis, judecătorii CCR primesc sporuri consistente: peste 11.000 de lei pentru risc și suprasolicitare, peste 2.000 de lei pentru confidențialitate și aproximativ 950 de lei pentru titlul de doctor. Ba mai mult, se pot adăuga și alte beneficii pentru condițiile de muncă, astfel că venitul lunar crește semnificativ.

Judecătorii CCR pot obține și o pensie de 60.000 de lei

După încheierea mandatului, judecătorii CCR se bucură de o pensie specială, extrem de generoasă în comparație cu veniturile altor vârstnici, care luptă cu grija zilei de mâine. Într-o societatea ca cea de azi, această sumă pur și simplu sfidează.

Judecătorii pot câștiga lunar zeci de mii de lei net, uneori peste 30.000 de lei și, în anumite cazuri, chiar 50.000–60.000 de lei, în funcție de vechime și de formula de calcul.

CCR a amânat verdictul în cazul pensiilor magistraților

CCR a amânat pentru miercuri, 18 februarie, luarea unei decizii în privința pensiilor magistraților. Este a 5-a amânare inițiată de CCR în acest controversat dosar.

„Este mult, cinci amânări față de o problemă sensibilă. Dincolo de bani e vorba de așteptare societății civile, de bunul mers al Justiției. Eu cred, fără să știm motivele de amânare, că un termen scurt de o săptămână lasă loc unui compromis între judecătorii CCR, probabil de a vedea ceva din documentația care este la dosar și probabil pe data de 18 o să avem o decizie într-un sens sau altul”, a explicat Tudorel Toader la Antena 3.

