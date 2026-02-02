Unde lucrează românii care câștigă peste 30.000 pe lună. În ce domenii se câștigă cel mai bine

Prăpastia dintre responsabilitățile asumate la locul de muncă și veniturile reale rămâne un subiect intens discutat în rândul angajaților din România, în contextul creșterii accelerate a costului vieții.

O postare recentă de pe o platformă de socializare a readus în atenție nemulțumirile unor specialiști care, deși ocupă poziții de conducere, nu reușesc să depășească pragul de 5.000 de lei net.

Unde lucrează românii care câștigă peste 30.000 pe lună

Reacțiile comunității au venit rapid, mulți utilizatori oferind exemple concrete despre domeniile în care se pot obține salarii de peste 10.000 de lei net, dar și despre strategiile care permit creșteri salariale semnificative, de la schimbarea angajatorului la colaborări cu firme din străinătate sau freelancing.

„Unde ați găsit joburile alea cu salarii de 8.000–10.000 lei net (sau mai mult)? Eu lucrez ca marketing manager și am maxim 5.000 lei net. Beneficiile sunt ok (bonuri de masă, asigurare de viață, transport, program flexibil, etc.), dar tot mi se pare cam puțin raportat la responsabilități și experiență (și nivelul de trai). Ați ajuns la salariile astea prin schimbarea jobului, negocieri, freelancing, firme din afară, recomandări? În ce domenii sunteți și ce nivel de experiență aveți? Chiar sunt curios de niște exemple concrete”, a scris utilizatorul Reddit.

Postarea a strâns peste 400 de comentarii, iar aria de domenii relatată este una de amploare, existând exemple de cariere care deşi sunt puţin cunoscute publicului larg, oferă salarii şi beneficii considerabile.

Printre cele mai bine plătite domenii menționate se numără navigația, ingineria, IT-ul, construcțiile, aviația și pozițiile de management din companii internaționale.

„Navigator, ofițer mecanic secund. Navighez de 14 ani deja, sacrificii multe și mari, chinuială să urci scara ierarhică, dar anual sar puțin peste 80k euro. Problema e că sunt relativ blocat și e foarte dificil să trec la un job normal.”, a relatat un internaut.

Un alt exemplu vine din zona tehnică:

„Inginer electronist, 5 ani xp, 12400 net, urmează să schimb pe 16k net.”

În companiile mari din tehnologie, pachetele salariale pot depăși cu mult media pieței. Un angajat a descris detaliat veniturile și beneficiile:

„Big Tech, o poziție de management, responsabil într-o anumită măsură de aproximativ 130 de oameni. 54500 RON base/lună, la care se adaugă până la 30% bonus anual raportat la salariul de bază, 650 RON lunar în flex benefits utilizabili în diverse scopuri, între 70.000 și 100.000 USD în acțiuni pe an, precum și diverse bonusuri punctuale, de regulă sume sau vouchere de câteva sute de dolari. Beneficiile includ o asigurare de sănătate extinsă, cu servicii și pentru stomatologie, oftalmologie, consiliere psihologică sau IVF, valabilă și pentru familia apropiată, zile suplimentare de concediu pentru wellbeing, family care sau dezvoltare personală, program flexibil, numeroase traininguri, asigurare de viață, concediu paternal prelungit și reduceri pentru activități sportive. Am 21 de ani experiență, dintre care 19 în compania actuală, în diferite roluri.”

Marketingul rămâne un domeniu cu variații mari de venituri, în special în funcție de piața pentru care se lucrează.

„În marketing și eu, 9200 net după taxe (PFA, lucrez pentru o agenție din US), pe LinkedIn am aplicat. Lucrez pe SEO, 6 ani experiență.” Construcțiile și aviația sunt alte sectoare unde salariile pot depăși 20.000 de lei lunar. „5500 Euro net + bonusuri, Manager Construcții.” „Lucrez în aviație, în afară. 20k lei aprox + beneficii, bonusuri.”

Există și profesii care presupun muncă în afara țării, cu venituri considerabile:

„Copilot, operez 20 zile pe lună în afara României, venit 7000 EUR/lună.”

În ce domenii se câștigă cel mai bine

Chiar și în domenii percepute ca accesibile, veniturile pot fi ridicate în anumite condiții.

„Nu mi se pare bine plătit, dar mă bag în seama: șofer de camion 3500€ lună.”

Sectorul IT continuă să fie unul dintre cele mai bine remunerate.

„Programator, 13500 net pe CIM și acum curent 35000 pe contract B2B. 7 ani de experiență. Ca și domeniu, full-stack web developer, cu SFCC.” „Programator 20.000 net, 6 ani experiență.”

Freelancingul poate aduce câștiguri substanțiale în industrii de nișă.

„Cruise director freelance – 20 ani în domeniu. 750€/zi. Bag cam 200 de zile pe an. În rest concediu.”

Nu lipsesc nici mărturiile celor care ar prefera un ritm mai puțin solicitant, chiar cu un salariu mai mic.

„Tot marketing manager, 7500, bonuri și al 13-lea salariu. Responsabilitate mare, am ajuns prin promovare, pot înlocui orice coleg de pe altă funcție (mai puțin conta). Sincer, aș renunța la o parte din bani pentru ceva mai lejer. Când ajung acasă am capul calendar; sunt ‘mama răniților’ pentru toți din firmă. Ce mă ține: e aproape de casă și am weekenduri libere (exceptând vreo 8 evenimente anuale din weekend pentru care nu primesc nimic extra, nici măcar liber).”

Câștigurile ridicate apar și în domenii unde competențele lingvistice sunt rare.

„Vorbesc o limbă rară în România și oriunde mă duc (customer support/sales) sub 6500 nu accept. Am avut și 2000 de euro în mână. Am avut joburi pentru firme mari și cunoscute, ba chiar și la Facebook. Momentan sunt la TikTok. Nu câștig așa bine, dar mă mulțumesc și cu 6300.”

Alte exemple includ:

„Curier, 7.000-11.000 net depinde de lună.” „Manager HR, 10.000, bonuri, plus mașină de firmă și masă.” „Grafician. Vreo 20 de ani de experiență. Angajat full time + proiecte extra. Media pe anul trecut a fost peste 11.000 lei/lună. Dar anul trecut a fost un an bun. În rest, media e cam pe la 8.500-9.000 lei dacă nu vin proiecte ca lumea extra.”

În zona securității de rețea, responsabilitățile sunt mari, însă salariile nu reflectă întotdeauna presiunea postului.

„Inginer în IT/Network security – 9000 RON, 8 ani experiență pe poziția curentă și 10 în total în rețelistică, full remote în rest beneficii aproape 0. Volum mare de lucru și responsabilitate mare din cauza infrastructurii critice. Dpmdv salariul e mic, voi încerca schimbarea după ce îmi voi pune lucrurile personale în ordine.”

