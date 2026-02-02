Scandal în showbiz! Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa: ”Face orice pentru bani!”

Un nou scandal zguduie lumea mondenă, după ce Alex Bodi a publicat pe TikTok un videoclip în care îl atacă frontal pe Dorian Popa.

Afaceristul lansează o serie de acuzații și jigniri, susținând că artistul ar fi „declanșat” conflictul prin atitudinea sa din mediul online.

Alex Bodi îl face praf pe Dorian Popa

În deschiderea clipului, Bodi îl ironizează pe Dorian Popa și îl acuză că se consideră „coșmarul bărbaților”.

„Băi, ce să credeți, s-a activat Popârțac. Popârțac se consideră coșmarul bărbaților. Băi, șoarece marsupial. Tu ești un coșmar al bărbaților, al adevăraților bărbați, pentru felul cum te porți. Tu nu mai ești bărbat, tu ești femeie. Ți-ai operat și nasul, și buzele. Și cu sala n-ai nicio treabă. Tu faci fitness feminin.”

Alex Bodi continuă cu acuzații legate de consumul de substanțe și trecutul lui Dorian Popa, insistând că schimbările fizice ar avea o explicație clară.

„Tu trebuie să înțelegi. Tu, de 15 ani, ai rupt Testo și Masteron, ca să nu zic altele, ai înțeles? Și de-aia ai ajuns acum cum ai ajuns. Pentru că ai renunțat la astea. Tu te-ai apucat de stero acum 15 ani, când ai avut tentative de videochat și ți-ai dat seama că erai aproape la fel de slab ca vibratorul.”

Totodată, acesta punctează că nu a avut niciodată o relație apropiată cu Popa și că nu l-a băgat în seamă, deși artistul ar fi încercat să se apropie de el.

„Tu lasă harfele astea în online. Că nu ne-am cunoscut și n-am interacționat. N-am interacționat pentru că niciodată nu te-am băgat în seamă. Vrei să-ți dau video-urile când te lingușai de băieții de la tuning, când aveam Rolls-Royce-ul, Urus-ul și Aventadorul ăla vechi? Să te las să faci poze prin mașină? Ia! Tu ești un izmenar, o prostituată masculină, care te plătește lumea și mergi și dansezi prin crâșme și pe scene goale. Nu știu cum de nu-ți e rușine, sincer. Aia ar trebui să realizezi tu.”

În continuare, Alex Bodi îl acuză pe Dorian că ar face orice pentru bani și că s-ar folosi de oameni doar pentru a ieși în evidență.

„Care pentru bani face orice. Te folosești de oricine în viața asta numai ca să ieși în evidență. Că așa ești un egoist și un om fără scrupule. Și ți-am mai zis-o. Știi când ți-am mai zis-o? Când ai stat la masă cu omul ăla, ai mâncat la el în casă. Ți-a dat și bani. Și după, când era la greu, ai vrut să-l afunzi și mai tare. Ca așa ești tu.”

Tonul devine și mai dur atunci când vorbește despre aspectul fizic al lui Dorian Popa.

„O lepră umană. Și acum, când arăți ca un schelet, că tu fără stero nu poți. Te apuci tu să te ofensezi? Bă, diferența între mine și tine știi care e? Eu când postez, că postez mâncare sănătoasă, că postez sală, că postez dulciuri, când mănânc eu le postez și transmit un mesaj frumos tinerilor. Adică sănătos și le dau sfaturi reale fără să fiu plătit. Eu nu iau bani din televiziune, eu nu iau bani pe bartere. Mie nu-mi vine să-mi zică unul: «Bă, vezi că ți-am pus X clape pe casă gratis, vezi că ți-am pus camerele, parchetul», cum ți-au pus ție. Tu ești un milog și un mocangist, care vezi, Doamne, acum ai depresie, că ai lăsat steroizii și arăți cum arăți.”

Alex Bodi îl „demască” pe Dorian Popa

De asemenea, Alex Bodi insistă că analizele lui sunt perfecte și că Dorian Popa nu ar face sport adevărat.

„Iar referitor la testo-ul meu, ți-am dat și în privat analizele, când făceam eu testul în vară și acum de câteva zile. Analizele nu mint. Eu testo-ul meu în corp îl am de trei ori decât maximul normal, fără nimic. Și dacă te uiți la alea vechi, vezi că e de vreo nouă ori, cred, mai mare. Ai înțeles? Iar tu, antrenamente de sală, de bodybuilding… tu nu ești bodybuilding. Tu ești pițponging. Dacă te bagi la o sesiune de antrenamente, de crossfit sau de niște superserii, niște saune și să intri în zăpadă cu mine sau în apă înghețată, după ți-ar veni menstruația. Tu nu ai cum.”

Apoi, afaceristul îl acuză pe Dorian Popa că i-ar manipula pe cei din cercurile în care umblă și că ar fi un exemplu prost pentru publicul tânăr.

„Trebuie să înțelegi că în mintea ta și în subconștientul tău ești un egoist și un om pervers, care a dat o grămadă de oameni deoparte. Oameni care ți-au fost aproape. Nu vreau să mai intru în multe detalii, că știi că dacă vrei îți dau șah-mat și te fac să plângi. Oricum o să intri în depresie după video-ul ăsta. Tu ești un balerin din ăsta în izmene, care dansezi pe unde dansezi și ai trei-patru melodii reproduse de la alți artiști și două care te bântuie pe scene așa și prin săli de poker goale cu două fete sărace pe care le cari după tine. Și te crezi marele artist. Mergi la concerte și te dezbraci tot timpul. Zici că ești singurul om cu pătrățele din România. Te dezbraci să vadă copilele alea.”

Mai mult, Bodi afirmă prompt că dacă ar fi tată și și-ar vedea fiicele la un concert de-al lui Popa, ar reacționa imediat.

„Dacă eram un tată și văd copilele mele că ai apărut tu pe undeva așa, în figurile alea tale de papagal cu ochelari și dezbrăcat, cred că ți-aș lua microfonul și numai 2-10 ți se aștea. Tu trebuie să fii un exemplu. Nu te lauzi că ești un exemplu pentru copii? Păi ce exemplu ești când tu ești un droghi și te mai lauzi că ești un exemplu și dai tu lecții de viață pentru tineri?”

În final, acesta încheie videoclipul avertizându-l pe Dorian Popa că nu s-ar descurca în închisoare și îl numește o dezamăgire pentru bărbați.

„Doamne ferește, nu doresc pușcărie la nimeni. Dar dacă tu ajungi să mergi la pușcărie, crede-mă, hâțule, o să fii… nu vreau să zic că ești fetiță, dar o să plângi, Doamne iartă-mă. Ai grijă de tine, antrenează-te, fă ce trebuie să faci, dar nu te băga în discuții care îți rămân mari, că tu nu prea ai treabă cu sportul adevărat. Pentru mine și pentru mulți alții, crede-mă, care n-au curajul să zică, ești o decepție de bărbat. Ești semi-bărbat.”

