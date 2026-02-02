Acasă » Știri » Părinții lui Mario Berinde cer despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din Cenei nu au bani să plătească

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 19:35
Mario Berinde a fost ucis cu sânge rece de către prietenii lui în vârstă de 13 și 15 ani, în urmă cu puțin timp, în Cenei. Familia îndurerată va cere despăgubiri în valoare de sute de mii de euro de la familia criminalului, după ce se va deschide un proces civil între ei. 

Familia lui Mario Berinde intenționează să deschidă un proces civil prin care va solicita despăgubiri consistente, estimate la aproximativ 600.000 de euro. În acest sens, urmează să fie depusă oficial cererea de constituire ca parte civilă în dosar, un pas necesar pentru a putea solicita compensații materiale și morale.

Adrian Cuculis, avocatul familiei a anunțat că demersurile sunt abia la început și că, după finalizarea expertizelor și a cercetărilor penale, se va trece la trimiterea în judecată a celor responsabili. În cadrul acțiunii civile, vor fi vizate toate persoanele considerate vinovate, iar sumele cerute vor reflecta gravitatea faptei și suferința produsă familiei victimei.

Despăgubirile ar urma să fie solicitate individual pentru fiecare membru al familiei, valorile fiind de ordinul sutelor de mii de euro, tocmai pentru a acoperi daunele morale, pierderea suferită și consecințele psihologice pe termen lung.

„Am avut discuții cu procurorul de caz. Astăzi urmează să depunem și cererea de constituire ca parte civilă. Am discutat cu mama mai devreme, am vorbit și cu sora lui. Demersuri incipiente momentan. Ulterior, după terminarea expertizei dispusă, așteptăm să-i trimită în judecată. (…) Vom cere constituirea în calitate de persoană vătămată a tuturor părților. Și, separat constituirea ca parte civilă pentru sume foarte mari, pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Cum le cer eu de obicei ca să fie îndestulătoare din punctul ăsta de vedere.Probabil că de ordinul sutelor de mii. Vorbim de 200 de mii de euro de familie. Probabil și mai mult”, a spus Adrian Cuculis.

Casa lui Mario. Sursă: Facebook
Casa lui Mario. Sursă: Facebook

Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din Cenei nu au bani să plătească

În cazul în care familiile nu vor avea resursele necesare pentru a achita sumele stabilite de instanță, există posibilitatea ca despăgubirile să fie recuperate prin alte mecanisme legale. Sistemul juridic permite, în anumite situații, ca statul să intervină ulterior pentru a acoperi prejudiciul, urmând să recupereze ulterior banii de la cei responsabili.

„Nu știu neapărat dacă finalitatea o să se obțină de la infractori. Pentru că sunt trei, dar de fapt răspund doar doi. Dar, de fapt nu răspund doar ei, pentru că răspund și părinții. Stai să vedem dacă nu cumva vor răspunde și părinții penal. Aştept dosarul, poate îmi trece prin cap o cerere de extindere. Chestiunea asta e în dinamică.Chiar dacă famillile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la statul român ulterior”, a mai spus avocatul.

