Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!

De: Simona Tudorache 09/01/2026 | 16:58
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!
Alex Bodi centrează cu direcție! Afaceristul a ținut să ofere, pe rețelele de socializare, încă o dovadă a luxului în care trăiește, în plin scandal cu Ramona Olaru. Bodi a lăsat în urmă săgețile cu care a înconjurat-o pe asistenta TV, dar acum aruncă câte o momeală de la distanță. Bodi vrea să se știe că banii nu au fost niciodată o problemă pentru el, iar dovezile pe care le aduce susțin asta.

Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai

Omul de afaceri s-a înhămat la drum, chiar la începutul anului, cu iubita din dotare și cu copilele pe care le are. El a ales să își răsfețele fetele într-o locație exclusivistă din Franța. O vilă somptuoasă pentru cei cu dare de mână. Masa a luat-o elegant, la Courchevel, unde pe patru ceaiuri a dat 228 de euro.

„Să nu beți doar ceai noaptea, pe la Courchevel”, a fost mesajul lui acid, dat cu direcție.

Cum a început scandalul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru

Alex Bodi ține la etichetă și crede că nu totul se rezumă la bani, de aceea spusele Ramonei Olaru, care a lăsat vorbele să curgă și a menționat că nu mai vrea bărbați săraci în viața ei, nu i-au picat bine, așa că a izbucnit. El a acuzat-o pe colega lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil de falsitate.

„Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar “săracii” cu câțiva euro o vor băga în seamă.

Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvină milionari O femeie independentă cum se crede ea trebuie sa vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie fie vreo specială sau vreun star cum se crede”, spunea afaceristul pentru CANCAN.RO.

Și nu s-a oprit aici, deoarece și Ramona Olaru a contracarat. S-au încins spiritele, s-au bătut în replici și în opinii. Și, tocmai când credeam că devine egalitate în partidă, Alex Bodi ține iar să îi mai dea o lecție Ramonei Olaru, una în stil englezesc, cu mult ceai.

