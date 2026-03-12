Acasă » Exclusiv » Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

De: Georgiana Ionita 12/03/2026 | 12:19
Creșterea bruscă a prețurilor la carburanți începe să se simtă tot mai puternic în buzunarele românilor, iar vedetele nu fac excepție. Fie că sunt mereu pe drumuri, fie că depind de mașină pentru familie sau pentru afaceri, multe dintre ele spun că scumpirile le afectează direct viața de zi cu zi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, mai multe vedete au vorbit despre cât plătesc acum pentru un plin și cum le influențează noile costuri bugetul lunar.

Prețul carburanților a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar efectele se resimt nu doar în costul unui plin, ci și în lanțul de scumpiri care urmează. Pentru cei care sunt nevoiți să circule frecvent, costurile au crescut semnificativ. În prezent, în multe benzinării din România, benzina standard a ajuns la aproximativ 8,28–8,40 lei pe litru, iar motorina se apropie de 8,80–8,90 lei, potrivit celor mai recente monitorizări ale prețurilor la pompă. Comparativ cu luna trecută, costul unui litru de benzină a crescut cu aproape 7%, iar cel al motorinei cu peste 8%. Specialiștii avertizează că scumpirile sunt influențate atât de majorarea accizelor și a taxelor, cât și de tensiunile internaționale care au dus la creșterea cotației petrolului.

Vedetele din România spun că schimbările se simt deja în bugetul lor, fie că este vorba despre deplasări constante, drumuri între orașe sau chiar afaceri care depind de turism. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mara Bănică, Bogdan Vlădău, Cristina Cioran, Oana Roman, Mihai Trăistariu, Andrei Niculae și Anca Serea au explicat cum le afectează scumpirea carburanților viața de zi cu zi.

Mara Bănică: „Ieri am făcut plinul și a costat 656 de lei”

Jurnalista Mara Bănică spune că scumpirea se simte imediat atunci când ajungi la pompă, iar diferența față de lunile trecute este considerabilă.

Mara Bănică. sursă - social media
Mara Bănică. sursă – social media

„Cum afectează pe toată lumea. Ieri am făcut plinul mașinii și a costat 656 de lei, față de 550, pe acolo. E o creștere bruscă și mare care se simte în buzunarele tuturor, fie ele încăpătoare sau nu. Poate cu ocazia asta devine traficul mai puțin aglomerat!”, a declarat Mara Bănică pentru CANCAN.RO.

Bogdan Vlădău: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

 Bogdan Vlădău spune că, fiind foarte des pe drumuri, costurile cu carburantul au crescut considerabil, mai ales în cazul unei mașini cu motor mare.

Bogdan Vlădău, un tată model. (sursă - instagram.com/bogdanvladau)
Bogdan Vlădău (sursă – instagram.com/bogdanvladau)

„Sincer, scumpirea carburanților mă afectează destul de mult. Eu sunt foarte des pe drumuri, iar mașina mea are un motor de 3.6 litri, deci consumul nu e mic. În unele luni ajung să dau pe motorină aproape cât pe o chirie decentă, ceea ce mi se pare complet exagerat.

Din păcate, nu e vorba doar despre carburant. În România simți că toate costurile cresc constant – taxe, impozite, combustibil și implicit hrana – iar oamenii sunt tot mai împovărați financiar. Și nu văd deloc măsuri reale prin care statul să încerce să protejeze populația, cum face Ungaria de exemplu, ba chiar dimpotrivă.

Sincer, m-am gândit chiar să îmi iau o motocicletă pentru deplasările prin București, atât din cauza costurilor cu carburantul, cât și din cauza traficului care devine pe zi ce trece tot mai greu de suportat.”, ne-a declarat Vlădău.

Cristina Cioran face drumuri constante între Constanța și București

Pentru Cristina Cioran, scumpirea carburanților se simte și mai mult, mai ales că face frecvent drumuri între Constanța și București.

„Bineînțeles că mă afectează toate aceste schimbări și creșteri de prețuri, mai ales având în vedere că am doi copii mici, iar mașina este un instrument necesar pentru mine. Drumurile Constanța–București–Constanța sunt, într-adevăr, destul de costisitoare, iar fiecare bănuț care se adaugă la prețul litrului de carburant se simte. În același timp, toate aceste scumpiri mă fac să mă gândesc mult mai serios și să fiu mai atentă atunci când aleg proiectele la care lucrez sau în care vreau să mă implic.”, a declarat pentru CANCAN.RO Cristina Cioran.

Oana Roman: „Ne afectează pe toți”

Oana Roman spune că, deși conduce o mașină hibrid, scumpirile generale se simt inevitabil în bugetul oricărei familii.

„Evident că pe toată lumea afectează scumpirea asta mare la carburant. Eu am o mașină hibrid care nu consumă foarte mult, pentru că merge și pe baterie, și nu plătesc enorm de mult pe benzină în fiecare lună, dar da, plătesc mai mult pentru un plin.

Poate pe mine mai puțin decât pe alții, pentru că, slavă Domnului, câștig destul de bine, dar având în vedere că s-au scumpit toate – gazul, curentul, mâncarea și absolut tot – ne afectează cu siguranță pe absolut toți.”, ne-a spus Oana Roman.

Mihai Trăistariu: „Un plin a ajuns de la 350 la 450 de lei”

Artistul Mihai Trăistariu spune că deplasările constante pentru concerte îl fac să resimtă puternic scumpirea carburantului.

Mihai Trăistariu/ sursă foto: captură video

„Da, mă afectează. Eu fac foarte multe drumuri, am foarte multe deplasări. În fiecare weekend am evenimente. Ieri am fost prin București, iar în weekend merg prin țară la concerte. Am și evenimente în afară și merg de multe ori cu mașina, deci, pe partea de circulat, mă afectează foarte mult. Mă afectează și prin faptul că se scumpesc toate acum din cauza benzinei și motorinei. Se scumpesc produsele și atunci, automat, mă afectează și pe mine, pentru că totul va deveni mai scump.

Mai e și faptul că am turiști care vin la mare și care probabil își vor scurta vacanțele. Anul trecut s-au scos cardurile de vacanță și, din aproximativ 100 de familii, 18 au renunțat să mai vină, pentru că nu mai primesc acest beneficiu. Acum s-ar putea să mă anunțe că benzina este scumpă și că, în loc de șapte zile, vor sta cinci zile sau chiar mai puțin. Toate aceste scumpiri mă afectează și în afacerile mele. Înainte făceam plinul la mașină cu aproximativ 350 de lei. După toate aceste scumpiri, plinul a ajuns la aproximativ 450 de lei. Dacă benzina ajunge și la 10 lei litrul, probabil voi depăși 500 de lei pentru un plin.”, a declarat artistul pentru CANCAN.RO.

Andrei Niculae: „Creșterile salariale sunt foarte rare în România”

Prezentatorul radio Andrei Niculae spune că scumpirea carburanților nu se oprește doar la costul unui plin, ci se reflectă rapid în prețurile altor produse.

„Personal cred că pe toți ne afectează creșterile de preț ale carburanților, având în vedere că, de obicei, după ele urmează scumpiri și la alte produse. M-aș bucura ca, odată cu aceste creșteri de prețuri, să avem parte și de creșteri salariale, însă acestea din urmă sunt foarte rare în România.”, ne-a declarat Andrei Niculae.

Anca Serea și Adrian Sînă au trecut la mașini electrice

Anca Serea spune că ea și soțul ei, Adrian Sînă, au făcut deja schimbarea către mașini electrice.

„Atât eu, cât și Adrian, din fericire, de la începutul anului am trecut la mașini full electric.”

