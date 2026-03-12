Acasă » Știri » Jefuită de o cântăreață, Oana Radu a mai trăit o surpriză neplăcută. Ce i-a mai furat femeia

Jefuită de o cântăreață, Oana Radu a mai trăit o surpriză neplăcută. Ce i-a mai furat femeia

De: Iancu Tatiana 12/03/2026 | 13:13
Oana Radu. Sursa foto: Oana Radu/Facebook

După ce a fost jefuită de o colegă de breaslă, Oana Radu a mai trecut printr-o peripeție cu aceeași femeie! După ore de insistențe, într-un final, aceasta și-a recuperat bunul. Artista susține că după ce a trimis imaginile cu ea când îi ridica portofelul din greșeală, portofelul a fost găsit în mașină. După toată această experiență neplăcută, cântăreața a mai făcut public un videoclip în care vorbește despre faptul că a primit portofelul înapoi, dar și comanda pe care făptașa o ridicase inițial. Bineînțeles că un rău nu vine singur, iar artista a fost încă o dată înșelată de cea care i-a sustras banii.

Oana Radu a publicat pe platforma TikTok un videoclip pentru a-i lămuri pe fani ce s-a întâmplat, până la urmă. Aceasta susține că după ce a încercat 4 ore să o convingă să îi înapoieze lucrul furat, a reușit să îi reintre în posesie abia după ce i-a arătat imaginile surprinse de camerele de supravehegere. Făptașa a adus portofelul și, poate că din răzbunare, i-a adus și hainele pe care le cumpărase, doar că nu așa cum le-a primit. Femeia a păgubit-o pe vedetă în adevăratul sens al cuvântului, iar pe lângă probarea produselor, i-a furat și două cadouri din colet.

Ce a făcut femeia

Cântăreața susține că în ceea ce privește coletul, femeia a făcut tot posibilul să vizioneze piesele înainte să i se trimită body-urile. Într-un final, Oana a fost de acord ca fata să vină în depozit și să verifice calitatea materialelor. Dar ce s-a întâmplat a șocat-o pe artistă, iar comanda a venit incompletă:

A spus că nu mai vrea comanda și mi-a adus-o înapoi (…) Ea a venit aici, la sediu, după multe de insistențe. Noi i-am explicat că nu avem un magazin, că avem doar un depozit. Printre cadouri primise și un parfum arăbesc (…) Parfumul este desigilat, probabil a fost testat (…) Toate produsele din colet sunt desigilate, probabil au fost și probate (…) Ce este cel mai grav este că lipsesc două cadouri din colet, a declarat Oana Radu în videoclipul postat pe TikTok.

Solista a spus că produsele nu mai pot fi returnate. Totuși, din cauza faptului că aceasta a făcut publică situația, chiar dacă nu i-a menționat numele, cea care a returnat hainele vrea să își primească banii înapoi:

Nu am dat niciun fel de nume, iar acum îmi aduci portofelul cu toate produsele pe care le-ai cumpărat, cu două cadouri lipsă, desigilate (…) Cred că ar trebui să apreciezi că nu am postat videoclipul cu tine în care, efectiv, îmi șterpelești portoleful.

