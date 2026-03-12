Destinația de vacanță devenită “Dubai de Europa”. Turiștii s-au reprofilat după atacurile din Emirate

Războiul din Orientul Mijlociu afectează puternic turismul. Cei care își planificase vacanțe în Dubai sau Abu Dhabi s-au reprofilat, iar cei cărora le permite buzunarul se duc spre o insulă din Marea Mediteraneană.

Conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite produce efecte negative pe toate planurile. Cel mai afectat este turismul. Mulți oameni care aveau deja planificată vacanța în Dubai sau Abu Dhabi au renunțat la idee.

Unii dintre ei s-au reprofilat în zone mai puțin costisitoare. Totuși, există o destinație de lux cu care a fost înlocuit cu ușurință Emiratul. Insula este situată în Marea Mediteraneană și este noua destinație preferată a turiștilor.

Destinația devenită “Dubai de Europa”

Cei care aveau de gând să petreacă o vacanță la cele mai de lux hoteluri din Dubai au fost nevoiți să renunțe la aceste planuri. Din dorința de a merge undeva să se relaxeze mulți s-au reprofilat. Mulți dintre ei au ales să plece în Mallorca, din arhipelagul Insulele Baleare, în Spania. Aici, cererea pentru vile a crescut semnificativ după izbucnirea războiului. Agenții imobiliari spun că primesc foarte multe solicitări de la cei care au renunțat la vacanțele din Golf.

Vacanța de Paște în Orient a fost năruită. Cu toate acestea, Marcel Remus, expert în închirierea de vile de lux spune că cererea a crescut rapid, ba chiar s-au triplat, mai ales pentru perioada Paștelui.

De când a început situația din Dubai, cererile pentru închirierea de vile s-au triplat, a spus el.

Tot Marcel Remus a adăugat că cei mai mulți turiști care merg pentru ofertă de Paște sau pentru perioada lunii mai sunt din Germania, Austria, Elveția și Statele Unite. Americanii, în special, nu se rezumă doar la o vacanță în Mallorca. Mulți care merg pe această insulă rămân foarte impresionați și aleg să se stabilească acolo. Achizițiile imobiliare au crescut în ultimul an cu 150%.

Piața imobiliară din Mallorca este în creștere

Proprietățile de lux sunt de mare interes în ultimul timp. Din acest motiv, mulți aleg să meargă în Mallorca, iar acolo achiziționează vile de vis. În cinci ani, s-a înregistrat o creștere de 13% pe an, a prețurilor pentru locuințe. Cu toate acestea, cei care își permit se duc în continuare pe insulă, iar asta ar putea face ca prețurile să crească și mai mult pe viitor.

