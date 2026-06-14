A divorțat Augustin Viziru? Răspunsul dat chiar de fratele său, Lucian Viziru, care l-a dat de gol

Lucian Viziru este din ce în ce mai activ în mediul online. De curând, un răspuns dat pe TikTok pare să sugereze că fratele său, Augustin Viziru, ar fi divorțat de soția lui. Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a oferit mai multe detalii.

Lucian Viziru și Augustin Viziru au devenit foarte cunoscuți publicului larg, după ce au jucat în mai multe telenovele importante. Ambii și-au făcut viața, însă Lucian este mai vizibil în mediul online în ultimul timp. Din acest motiv, au apărut zvonuri conform cărora, fratele său, Augustin ar fi divorțat. O fană i-a spus actorului pe pagina sa de TikTok că era îndrăgostită nebunește de el, iar influencerul a reacționat rapid cu un mesaj care a pus internauții pe gânduri.

Augustin Viziru a divorțat?

Augustin Viziru și iubita lui, Oana, sunt împreună de mai mulți ani și au o fetiță pe nume Maria. Cei doi sunt destul de discreți și nu apar atât de des în mediul online. Pe de altă parte, Lucian este destul de prezent pe rețelele de socializare, acolo unde face live-uri și diverse videoclipuri amuzante. În timp ce se afla într-un live pe TikTok, actorul a intrat în dialog cu o domnișoară care a povestit că era îndrăgostită de fratele său. Aceasta a fost curioasă de statutul marital al lui Augustin, pentru că încă este interesată să îl cunoască.

Eu am fost foarte îndrăgostită de fratele tău când juca în inimă de țigan. Foarte mult mi-a plăcut de el. E căsătorit? Nu mă mai încurc cu bărbați căsătoriți, a declarat domnișoara pe TikTok.

Lucian Viziru a reacționat imediat și i-a răspuns femeii. El a spus, mai în glumă, mai în serios că nu este o problemă și îl „descăsătorește” pentru ea.

Dacă vrei, îți fac lipeala, nu e problemă. Se rezolvă, îl descăsătorim pentru tine, a spus Lucian Viziru.

Care este relația dintre Augustin și Lucian Viziru

Relația dintre Augustin și Lucian s-a răcit în urmă cu mai mulți ani. În anul 2025, Lucian a dezvăluit că nu a mai vorbit cu el. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni au fost văzuți destul de des împreună, semn că s-au apropiat din nou.

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