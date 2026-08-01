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Test de logică | Nu toate cifrele din această imagine sunt 9. Găsiți intrusul!

De: Elisa Tîrgovățu 01/08/2026 | 09:35
Test de logică | Nu toate cifrele din această imagine sunt 9. Găsiți intrusul!
Test de logică | Nu toate cifrele din această imagine sunt 9. Găsiți intrusul!
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Tocmai pentru că este weekend, CANCAN.RO îi provoacă pe cititori să lase deoparte rutina pentru câteva minute și să își testeze atenția la detalii. Am pregătit un exercițiu vizual care pare simplu la prima vedere, însă ascunde un element diferit de toate celelalte. Analizează cu atenție imaginea și încearcă să descoperi intrusul. Crezi că îl poți găsi fără niciun indiciu?

Doar persoanele cu o vedere excelentă pot descoperi cifra 6 ascunsă printre zeci de 9 în doar 3 secunde. Crezi că faci parte dintre ele? Pune-ți la încercare atenția și spiritul de observație cu această provocare care le dă bătăi de cap multor participanți!

Iluziile optice sunt provocări vizuale care îți pun la încercare atenția și modul în care creierul interpretează informațiile primite prin vedere. De multe ori, ceea ce pare evident la prima privire poate ascunde detalii greu de observat, motiv pentru care astfel de teste sunt folosite inclusiv pentru a studia percepția vizuală.

Pe lângă faptul că sunt distractive, aceste exerciții contribuie la antrenarea concentrării, a memoriei și a gândirii logice. Rezolvate în mod regulat, ele pot ajuta la dezvoltarea spiritului de observație și a capacității de a identifica rapid tipare și diferențe.

Crezi că ai o vedere de excepție și observi detalii pe care alții le scapă din vedere? Acum este momentul să demonstrezi! Privește cu atenție imaginea și încearcă să găsești cifra 6 ascunsă printre numeroase cifre 9 înainte să expire cele 3 secunde.

Poți descoperi cifra 6 ascunsă printre zeci de 9 în doar 3 secunde?

Imaginea de mai sus este plină de cifre 9, însă printre ele se ascunde o singură cifră 6. Misiunea ta este să o identifici în doar 3 secunde.

Crezi că reușești? Privește cu atenție fiecare rând, pornește cronometrul și încearcă să găsești răspunsul înainte ca timpul să expire.

Astfel de iluzii optice nu sunt doar o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul liber, ci și un excelent exercițiu pentru antrenarea atenției, a concentrării și a capacității de a rezolva rapid provocări vizuale.

Este momentul să îți pui la încercare spiritul de observație cu această iluzie optică ce le dă bătăi de cap multor participanți.

Analizează imaginea cu mare atenție și încearcă să descoperi cifra 6 ascunsă printre numeroasele cifre 9.

Ai reușit să o găsești?

Persoanele cu o atenție excepțională la detalii reușesc să identifice răspunsul aproape instantaneu. Mai aruncă o ultimă privire asupra imaginii înainte ca timpul să expire.

3… 2… 1… Timpul s-a încheiat! Ai observat cifra ascunsă?

Dacă ai găsit 6 în intervalul de timp stabilit, felicitări! Ai un spirit de observație foarte bine dezvoltat și reușești să remarci rapid detaliile care scapă multor oameni.

Dacă încă nu ai descoperit răspunsul, nu-ți face griji. Poți verifica mai jos soluția și locul în care era ascunsă cifra 6.

Unde era ascunsă cifra 6? Iată răspunsul corect

Cifra 6 era ascunsă în partea din stânga jos a imaginii, poziționată între două cifre 9, acolo unde mulți au trecut cu vederea fără să observe diferența.

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