Acasă » Teste IQ » Test de inteligență exclusiv pentru matematicieni | Cât face 4:2(5-3×1)=?

Test de inteligență exclusiv pentru matematicieni | Cât face 4:2(5-3×1)=?

De: Alina Drăgan 30/07/2026 | 17:40
Test de inteligență exclusiv pentru matematicieni | Cât face 4:2(5-3x1)=?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este momentul să ne antrenăm puțin mintea, iar pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva mai multă atenție și puțină inspirație pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu care multora le dă bătăi de cap. Și timpul în care rezolvi testul este important.

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test de inteligență exclusiv pentru matematicieni

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere facil, cu o operație matematică de clasele primare, dar care poate să dea ceva bătăi de cap. În esență, tot ce trebuie să faci este să spui cât face 4:2(5-3×1). Deși operația pare banală, mulți sunt cei care greșesc răspunsul.

Cei care au reușit să rezolve testul și să ofere răspunsul corect sunt felicitați și primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

Cei mai mulți greșesc calculul pentru că uită de ordinea efectuării operațiilor. Mai întâi se efectuează operațiile din paranteza: (5-3×1) = ? Prioritate are operația de înmulțire, deci: (5-3×1) = 5 – 3 = 2.

Astfel, exercițiul devine: 4 : 2 x 2. În acest caz, cele doua operații se efectuează în ordinea apariției lor. Deci: 4 : 2 x 2 = 2 x 2 = 4. Răspunsul corect este 4.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

CITEȘTE ȘI:

TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde

Test de logică | Găsiți papionul ascuns în această imagine, în maximum 11 secunde!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde
Teste IQ
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde
Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde
Teste IQ
Test de inteligență | Rezolvă ecuația 6+1 = 12, în toar 25 de secunde
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Criză la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Cum amenință seceta Sistemul Energetic al României
Adevarul
Criză la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Cum amenință seceta Sistemul Energetic al...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
Click.ro
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
go4it.ro
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Descopera.ro
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Go4Games
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Misterul morții româncei ascunse în lada patului. Noile analize care ar putea elucida cazul
Misterul morții româncei ascunse în lada patului. Noile analize care ar putea elucida cazul
George și Amal Clooney, evacuați de urgență din casa lor din Franța din cauza incendiilor de vegetație
George și Amal Clooney, evacuați de urgență din casa lor din Franța din cauza incendiilor de vegetație
Christina Ich nu se uită la bani când vine vorba despre modă. Cât au costat ochelarii săi
Christina Ich nu se uită la bani când vine vorba despre modă. Cât au costat ochelarii săi
Jared Leto reacționează după ce patru femei l-au acuzat de agresiune: „Acuzațiile sunt absolut ...
Jared Leto reacționează după ce patru femei l-au acuzat de agresiune: „Acuzațiile sunt absolut și categoric false”
Cum arată fiica regretatului Gabriel Cotabiță. Milena își ocupă timpul cu jocuri de societate în ...
Cum arată fiica regretatului Gabriel Cotabiță. Milena își ocupă timpul cu jocuri de societate în compania unui domn misterios
Elena Băsescu, apariție surprinzătoare după 12 ani. Este consilier parlamentar
Elena Băsescu, apariție surprinzătoare după 12 ani. Este consilier parlamentar
Vezi toate știrile