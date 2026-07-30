BANC | Un tip îl întreabă pe preot

O porție copioasă de râs pe zi face minuni pentru sănătatea organismului. Așa că am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un soț care se sfătuiește cu preotul în legătura cu soția lui. Deznodământul este hilar.

Un tip îl întreabă pe preot:

– Părinte, mă mai trezesc câteodată noaptea și văd spatele soției mele, iar capul ei e învăluit în lumină. E ceva miracol?

La care popa răspunde:

– Nu, fiule, îți umblă în telefon…

Bulă merge la doctor

Bulă merge la medic și este luat în primire:

– Care e problema ta, tinere?

– Vedeți, visez de două săptămâni găini care joacă fotbal… Vreau să scap de aceste vise.

– Mda… i-a aceste pastile începând de azi și nu o să mai visezi găini care joacă fotbal!

– Pot să încep să le iau mâine?

– De ce?

– Păi, vedeți… azi e finala și nu vreau să o pierd.

Alte bancuri amuzante

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.

— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.

— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!

— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?

— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!

— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel.

Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:

– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!

Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:

– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

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