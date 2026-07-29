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BANC | „Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine”

De: Emanuela Cristescu 29/07/2026 | 16:41
BANC | Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine
BANC | "Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine"
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E miercuri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc care îți poate schimba instant starea de spirit! Dacă ai chef de o porție zdravănă de râs, dialogul de mai jos te va lua complet prin surprindere. Finalul este atât de neașteptat, încât sigur îl vei povesti și prietenilor.

– Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine.
– Vai, sunteți un seducător!
– Nu. Sunt dentist.

BANC |
BANC | „Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine”

Un banc memorabil

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

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