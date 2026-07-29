BANC | „Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine”

E miercuri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc care îți poate schimba instant starea de spirit! Dacă ai chef de o porție zdravănă de râs, dialogul de mai jos te va lua complet prin surprindere. Finalul este atât de neașteptat, încât sigur îl vei povesti și prietenilor.

– Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine.

– Vai, sunteți un seducător!

– Nu. Sunt dentist.

Un banc memorabil

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.

— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?

Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.

— Păi… probabil că da.

Soția începe să plângă.

— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!

— Păi tu ai zis să fiu sincer…

— Și ar dormi în patul nostru?

— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.

— Și ar folosi bucătăria mea?

— Da.

— Și ar conduce mașina mea?

— Da.

— Și ar juca golf cu crosele mele?

— Nu.

Soția, mirată:

— De ce nu?

— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.

Bulă răspunde imediat:

— Patru lei și o girafă.

Profesorul oftează:

— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?

— Cinci.

— Cum adică cinci?!

— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.

Profesorul încearcă din nou:

— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?

— Niciuna.

— Greșit. Rămân nouă.

— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.

Profesorul zâmbește:

— De data asta îmi place cum gândești.

Bulă:

— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

BANCUL ZILEI | „Mamă, care este cel mai bun soț?”