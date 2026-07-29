Cât se câștigă în turism în 2026. Salariile ospătarilor, recepționerilor și ghizilor turistici surprind

Turismul rămâne unul dintre sectoarele economice care continuă să ofere un număr ridicat de locuri de muncă în România, atât în sezonul estival, cât și pe parcursul întregului an. Hotelurile, restaurantele, pensiunile și agențiile de turism caută constant personal, însă salariile diferă considerabil în funcție de domeniul de activitate, experiența angajaților și responsabilitățile fiecărui post.

Datele centralizate de platforma Salario, comparatorul salarial al eJobs, arată că veniturile din industria ospitalității pornesc de la aproximativ 3.900 de lei net pe lună pentru unele dintre cele mai căutate meserii și pot depăși 5.500 de lei în cazul funcțiilor care presupun un nivel mai ridicat de pregătire și experiență.

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Printre cele mai numeroase locuri de muncă disponibile se numără cele pentru ospătari și barmani, două dintre ocupațiile care reprezintă baza industriei HoReCa. Salariul mediu net pentru aceste posturi este de aproximativ 3.900 de lei pe lună. Deși remunerația de bază nu este una foarte ridicată, în multe cazuri venitul final poate crește datorită bacșișurilor și bonusurilor acordate în funcție de activitate.

Personalul hotelier, categorie în care sunt incluși recepționerii, cameristele și alți angajați implicați în funcționarea zilnică a unităților de cazare, încasează în medie aproximativ 4.000 de lei net lunar. Nivelul salarial poate varia în funcție de clasificarea hotelului, de orașul în care acesta funcționează și de volumul de turiști.

Salarii mai mari sunt întâlnite în cazul agenților de turism, unde venitul mediu ajunge la aproximativ 5.200 de lei net pe lună. Activitatea acestora presupune gestionarea rezervărilor, consilierea clienților și organizarea pachetelor turistice, responsabilități care influențează nivelul remunerației.

În fruntea clasamentului se află ghizii turistici și administratorii de pensiuni, care obțin, în medie, aproximativ 5.500 de lei net lunar. Aceste funcții implică atât coordonarea activităților turistice, cât și gestionarea relației cu vizitatorii sau administrarea unităților de cazare.

În multe situații, salariul trecut în contract nu reprezintă suma finală pe care o încasează angajații din turism. În special în cazul posturilor operative, veniturile sunt completate prin bacșișuri, prime de performanță sau alte beneficii oferite de angajatori. Pentru locurile de muncă sezoniere, mai ales în stațiunile de pe litoral sau din zonele montane, angajații beneficiază frecvent de cazare și masă, avantaje care reduc semnificativ cheltuielile personale și cresc valoarea totală a pachetului salarial.

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