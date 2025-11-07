Acasă » Știri » Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România are o vechime de 2.600 de ani

Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România are o vechime de 2.600 de ani

De: Andreea Stăncescu 07/11/2025 | 11:22
Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România are o vechime de 2.600 de ani
Ce descoperire s-a făcut în Marea Neagră / Sursa foto: Shutterstock
O adevărată comoară a ieșit la iveală de sub nisipul Mării Negre, chiar lângă cazinoul din Constanța. După mai bine de două milenii ascunsă, o ancoră uriașă de piatră a fost descoperită, oferind o privire fascinantă asupra istoriei maritime și promițând să devină un punct de atracție pentru turiști și pasionații de mistere antice.

O descoperire arheologică remarcabilă a fost făcută în largul cazinoului din Constanța. La doar câțiva metri de țărm, pe fundul Mării Negre, a fost găsită o ancoră de piatră veche de peste două milenii. Este un artefact deosebit care ar putea deveni o atracție turistică pentru pasionații de istorie maritimă.

Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa

Scafandrul Pascale Robiu a descoperit ancora acum 15 ani, dar inițial nu i-a acordat prea multă atenție. Abia după o documentare atentă, a revenit asupra descoperirii și a realizat importanța acesteia.

„Ar fi unica, momentan, descoperită pe litoralul românesc şi doar câteva de această mărime au fost descoperite în tot bazinul Mării Negre”, a declarat Pascale Robiu, scafandru, la un post TV.

Sursa foto: Observator

Ancora, veche de aproximativ 2.600 de ani, are aproape doi metri lungime și ar fi aparținut unei corăbii grecești. În aceeași zonă au fost identificate și fragmente de epave, ceramică antică și monede, sugerând că locul a fost un adevărat cimitir de nave în trecut. Descoperirea oferă Constanței o oportunitate unică de a atrage turiști interesați de istorie și explorări subacvatice.

Procesul de ridicare și conservare a ancorei va fi însă unul complex. Ancore similare au mai fost descoperite în alte regiuni ale Mării Negre, inclusiv în Ucraina, Bulgaria și Turcia, însă cea de la Constanța se remarcă prin dimensiune și starea de conservare.

„Se află într-un mediu de conservare foarte bun, apa fiind un foarte bun conservator. Dar pentru ridicarea ei de acolo ar trebui o abordare ştiinţifică, o cercetare în sit, şi apoi un proces de conservare şi ulterior expusă”, a declarat Laurenţiu Dobre, arheolog subacvatic.

×