Ce pensie va avea un român cu 40 de ani vechime şi un salariu de 5.000 de lei brut, potrivit noii formule de calcul

De la 1 septembrie 2024, sistemul public de pensii din România funcționează pe baza unei formule de calcul revizuite, care promite o mai mare echitate între contribuabili. Noul mecanism de stabilire a pensiilor introduce valoarea punctului de referință (VPR), fixată la 81 de lei, și modifică modul în care se raportează veniturile realizate la salariul mediu brut pe economie.

Sistemul actual de pensii se bazează pe valoarea punctului de pensie (VPP), care a fost, până în 2024, principalul indicator utilizat pentru calculul drepturilor bănești ale pensionarilor. În noua formulă, valoarea punctului de referință (VPR) înlocuiește acest indicator, iar accentul se mută pe totalul punctelor acumulate și pe corelarea lor mai precisă cu nivelul veniturilor raportate la economia națională.

Ce pensie va avea un român cu 40 de ani vechime

Potrivit noilor reguli, pensia va fi calculată prin înmulțirea numărului total de puncte de pensie acumulate de-a lungul carierei cu această valoare de referință. În consecință, pentru un angajat care a avut, în medie, un salariu brut lunar de 5.000 de lei și o vechime completă de 40 de ani, pensia estimată se situează în jurul sumei de 2.495 de lei lunar.

În cadrul noii formule, un an de muncă generează un anumit număr de puncte, determinate de raportul dintre salariul realizat și salariul mediu brut pe economie. De exemplu, dacă salariul brut mediu pe economie este de 6.500 de lei, un venit individual de 5.000 de lei reprezintă aproximativ 0,77 puncte de pensie pentru fiecare an de contribuție.

Astfel, pe parcursul a 40 de ani de activitate, un angajat cu acest nivel salarial acumulează 30,8 puncte de pensie. Înmulțind acest total cu valoarea punctului de referință stabilită la 81 de lei, rezultă o pensie lunară de aproximativ 2.494,8 lei.

Pensia rezultată prin acest calcul nu este fixă, ci poate varia în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără eventualele majorări ale valorii punctului de referință, perioadele necontributive recunoscute (cum ar fi studiile universitare, stagiul militar sau concediile medicale) și bonusurile pentru vechime îndelungată.

