Acasă » Știri » Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai

Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 21:26

Deși pare greu de atins, suma de 1 milion de lei poate fi obținută chiar și cu venituri modeste. Un salariu minim poate aduce sume considerabile la pensie, însă cel mai important este momentul în care începi să pui bani deoparte. 

George Moț, fondator și administrator al platformei DesprePensiiPrivate.ro, a dezvăluit cum orice român poate ajunge să strângă 1 milion de lei din pensia privată. Expertul a pus accent pe faptul că rata succesului depinde de vârsta la care românii încep să economisească. Ținta de 1 milion de lei a fost analizată exclusiv pentru Pilonul I și II de pensii.

„Este posibil să strângi 1 milion de lei din pensia ta privată? Răspunsul este DA! Dar cheia nu e doar cât investești, ci când începi să economisești. Cu cât începi mai devreme, cu atât e mai ușor să ajungi la această sumă. (…) Nu e niciodată prea devreme să începi să-ți planifici viitorul financiar!”, a scris George Moț pe Facebook.

Cum îți poți asigura viitorul la pensie

Cu salariul minim pe economie, românii care contribuie la Pilonul 2 de pensii – începând de la 20 de ani – pot ajunge ca la vârsta de pensionare să aibă un milion de lei. Condiția este să depună lunar suma de 192 de lei. De asemenea, în cazul Pilonului 3, cu o contribuție lunară între 370 și 710 lei, virată până la vârsta de pensionare, românii pot ajunge să strângă un milion de lei.

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Cu cât începem să economisim mai devreme, cu atât avem șanse să strângem o sumă de bani mai mare. Cu o întârziere de 5 ani de zile, valoarea finală a contului nostru va fi mai mică cu 15%”, a explicat George Moţ, expert pensii private.

Pentru românii care încep la 40 de ani, sumele se triplează. Este necesar un salariu brut între 14.100 și 16.900 de lei pentru Pilonul II, iar pentru Pilonul III o contribuție lunară între 1.870 și 2.520 lei.

”Hai să mai vedem un exemplu și pentru vârsta de 40 de ani. O să mergem pe aceleași ipoteze ca în exemplele anterioare, referitoare la faptul că suntem la prima angajare.

Improbabil, dar repet, mergem pe această ipoteză pentru a vedea cât de relevantă este perioada pentru care economisim. Pornind de la aceste valori, pentru a atinge ținta de 1 milion RON este necesar să avem un salariu brut cuprins între 14.100 și 16.900 RON.”

Bani în plus pentru 4,6 milioane de pensionari, de Sărbători. Cât vor primi seniorii din România, de fapt

E OFICIAL! Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III: „Pentru a le crește calitatea vieții”

Tags:
Iți recomandăm
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți
Știri
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului…
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct la volan și a intrat în alte mașini
Știri
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct…
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de...
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”
Adevarul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova:...
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie
Digi24
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează...
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro,...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50%...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! ...
Alexia Eram și iubi au păstrat distanța regulamentară și s-au limitat la câțiva pupici timizi! “Love is in the air” doar pe jumătate!
TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea ...
TOP 30 dive care se descurcă și fără bărbați! Diana Munteanu, Flavia Mihășan și Roxana Vancea au renunțat la tocuri și s-au apucat de munca grea
Halloween pe „natural”. Carmen Negoiță n-a avut costum, dar și-a făcut de cap oricum!
Halloween pe „natural”. Carmen Negoiță n-a avut costum, dar și-a făcut de cap oricum!
Andreea Tonciu își mută familia în orașul visurilor. I s-a pus pata și nu mai e cale de întoarcere: ...
Andreea Tonciu își mută familia în orașul visurilor. I s-a pus pata și nu mai e cale de întoarcere: “Fiica mea este foarte încântată”
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului ...
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct la volan și ...
Doliu în lumea sportului! A murit la vârsta de 37 de ani, după ce a făcut un infarct la volan și a intrat în alte mașini
Vezi toate știrile
×