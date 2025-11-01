Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai

Deși pare greu de atins, suma de 1 milion de lei poate fi obținută chiar și cu venituri modeste. Un salariu minim poate aduce sume considerabile la pensie, însă cel mai important este momentul în care începi să pui bani deoparte.

George Moț, fondator și administrator al platformei DesprePensiiPrivate.ro, a dezvăluit cum orice român poate ajunge să strângă 1 milion de lei din pensia privată. Expertul a pus accent pe faptul că rata succesului depinde de vârsta la care românii încep să economisească. Ținta de 1 milion de lei a fost analizată exclusiv pentru Pilonul I și II de pensii.

„Este posibil să strângi 1 milion de lei din pensia ta privată? Răspunsul este DA! Dar cheia nu e doar cât investești, ci când începi să economisești. Cu cât începi mai devreme, cu atât e mai ușor să ajungi la această sumă. (…) Nu e niciodată prea devreme să începi să-ți planifici viitorul financiar!”, a scris George Moț pe Facebook.

Cum îți poți asigura viitorul la pensie

Cu salariul minim pe economie, românii care contribuie la Pilonul 2 de pensii – începând de la 20 de ani – pot ajunge ca la vârsta de pensionare să aibă un milion de lei. Condiția este să depună lunar suma de 192 de lei. De asemenea, în cazul Pilonului 3, cu o contribuție lunară între 370 și 710 lei, virată până la vârsta de pensionare, românii pot ajunge să strângă un milion de lei.

„Cu cât începem să economisim mai devreme, cu atât avem șanse să strângem o sumă de bani mai mare. Cu o întârziere de 5 ani de zile, valoarea finală a contului nostru va fi mai mică cu 15%”, a explicat George Moţ, expert pensii private.

Pentru românii care încep la 40 de ani, sumele se triplează. Este necesar un salariu brut între 14.100 și 16.900 de lei pentru Pilonul II, iar pentru Pilonul III o contribuție lunară între 1.870 și 2.520 lei.

”Hai să mai vedem un exemplu și pentru vârsta de 40 de ani. O să mergem pe aceleași ipoteze ca în exemplele anterioare, referitoare la faptul că suntem la prima angajare. Improbabil, dar repet, mergem pe această ipoteză pentru a vedea cât de relevantă este perioada pentru care economisim. Pornind de la aceste valori, pentru a atinge ținta de 1 milion RON este necesar să avem un salariu brut cuprins între 14.100 și 16.900 RON.”

