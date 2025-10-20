Acasă » Știri » Bani în plus pentru 4,6 milioane de pensionari, de Sărbători. Cât vor primi seniorii din România, de fapt

Bani în plus pentru 4,6 milioane de pensionari, de Sărbători. Cât vor primi seniorii din România, de fapt

De: Anca Chihaie 20/10/2025 | 16:48
Bani în plus pentru 4,6 milioane de pensionari, de Sărbători. Cât vor primi seniorii din România, de fapt

Vești bune pentru acești pensionari! Seniorii cu venituri mici vor primi în decembrie o nouă primă de sprijin din partea statului. Iată despre ce este vorba!

Măsura vizează aproximativ 4,6 milioane de persoane aflate în sistemul public de pensii, ceea ce înseamnă că aproape toți seniorii cu venituri modeste vor beneficia de un ajutor financiar înainte de sărbători. Această plată suplimentară vine în contextul în care costurile de trai au continuat să crească, iar puterea de cumpărare a pensionarilor a fost afectată de evoluțiile economice din ultimele luni.

Ce ajutor de sărbători vor primi acești pensionari

Pensionarii din România care au venituri lunare mai mici de 2.500 de lei vor beneficia, în luna decembrie 2025, de o nouă primă specială în valoare de 400 de lei. Aceasta reprezintă a doua parte a ajutorului financiar total de 800 de lei stabilit prin legislația adoptată la începutul anului, ca măsură de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Ministrul Muncii a anunțat că fondurile necesare pentru plata acestei tranșe au fost deja alocate în bugetul național, iar sumele vor fi distribuite automat, prin același sistem prin care se plătesc pensiile lunare. Astfel, nu este nevoie ca beneficiarii să depună cereri sau formulare suplimentare, banii vor fi virați direct odată cu pensia aferentă lunii decembrie.

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Este un ajutor modest, dar important. Pensionarii cu pensii sub 2.500 de lei vor primi, până la finalul anului, o primă specială de 400 de lei din partea Guvernului României”, a spus Florin Manole.

Prima tranșă de 400 de lei a fost acordată la începutul anului 2025, în ianuarie, prin același mecanism. Prin urmare, suma totală primită de fiecare beneficiar ajunge acum la 800 de lei, așa cum s-a stabilit încă de la adoptarea pachetului de sprijin pentru pensionari. Plata în două etape a fost gândită pentru a asigura o distribuție echilibrată a resurselor bugetare pe parcursul anului și pentru a oferi un sprijin suplimentar în perioadele în care cheltuielile gospodăriilor sunt mai ridicate.

Această primă specială a fost introdusă pentru a compensa lipsa majorării punctului de pensie la 1 ianuarie 2025, o decizie luată în contextul constrângerilor bugetare și al nevoii de echilibru fiscal. Autoritățile au considerat că, în lipsa unei indexări generale, era necesar un mecanism temporar de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse, astfel încât acestea să poată face față mai ușor scumpirilor la alimente, energie și medicamente.

CITEȘTE ȘI: Primii români cărora le-au intrat banii pe cardurile de alimente! Suma care vine de la stat

 

Tags:
Iți recomandăm
S-a aflat! Câți bani a primit Florin Prunea pentru noul format de la PRO TV, Desafio
Știri
S-a aflat! Câți bani a primit Florin Prunea pentru noul format de la PRO TV, Desafio
Fostul soț al Andreei Marin își dezvoltă afacerea și își caută angajați. Ce salarii pot primi cei care vor să lucreze la clinica lui Tuncay Ozturk
Știri
Fostul soț al Andreei Marin își dezvoltă afacerea și își caută angajați. Ce salarii pot primi cei care…
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două...
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Gandul.ro
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită în brațe. Rușii împușcă civili pe străzile din Pokrovsk
Adevarul
Scene cumplite în Ucraina: un bărbat filmat cum fuge cu o femeie rănită...
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
Click.ro
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu...
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Digi 24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune...
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională și discriminatorie
Digi24
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională...
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și...
S-a aflat cine este cea de-a treia victimă a exploziei din Rahova! Ea și soțul ei dețineau un apartament la etajul 6 al clădirii
kanald.ro
S-a aflat cine este cea de-a treia victimă a exploziei din Rahova! Ea și soțul...
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
WOWBiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp...
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi...
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
go4it.ro
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul...
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”....
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Go4Games
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România pentru costurile comune
Capital.ro
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România...
Rețetă de roșii murate, by Anna Lesko. Rusoaica se pregătește de Crăciun
evz.ro
Rețetă de roșii murate, by Anna Lesko. Rusoaica se pregătește de Crăciun
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia
Gandul.ro
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse,...
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele”
as.ro
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea:...
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit intr-un cumplit accident de tractor
radioimpuls.ro
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit...
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și...
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat! Câți bani a primit Florin Prunea pentru noul format de la PRO TV, Desafio
S-a aflat! Câți bani a primit Florin Prunea pentru noul format de la PRO TV, Desafio
Fostul soț al Andreei Marin își dezvoltă afacerea și își caută angajați. Ce salarii pot primi ...
Fostul soț al Andreei Marin își dezvoltă afacerea și își caută angajați. Ce salarii pot primi cei care vor să lucreze la clinica lui Tuncay Ozturk
Unul dintre supraviețuitorii exploziei din Rahova face dezvăluiri tulburătoare: ”Am crezut că e ...
Unul dintre supraviețuitorii exploziei din Rahova face dezvăluiri tulburătoare: ”Am crezut că e război!”
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, comportament BIZAR după nuntă. Gesturile celor doi i-au făcut ...
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, comportament BIZAR după nuntă. Gesturile celor doi i-au făcut pe fani să-și dea coate | EXCLUSIV
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut ”chirie” elevilor ...
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut ”chirie” elevilor săi pentru locul din bancă: ”Dacă vreți să fiți în clasa mea, trebuie să plătiți”
Firma acuzată că a rupt sigiliul în blocul groazei, din Rahova, are sediu în ”ascunzătoarea evazioniștilor”. ...
Firma acuzată că a rupt sigiliul în blocul groazei, din Rahova, are sediu în ”ascunzătoarea evazioniștilor”. Detalii de ultimă oră! | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×