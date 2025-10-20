Bani în plus pentru 4,6 milioane de pensionari, de Sărbători. Cât vor primi seniorii din România, de fapt

Vești bune pentru acești pensionari! Seniorii cu venituri mici vor primi în decembrie o nouă primă de sprijin din partea statului. Iată despre ce este vorba!

Măsura vizează aproximativ 4,6 milioane de persoane aflate în sistemul public de pensii, ceea ce înseamnă că aproape toți seniorii cu venituri modeste vor beneficia de un ajutor financiar înainte de sărbători. Această plată suplimentară vine în contextul în care costurile de trai au continuat să crească, iar puterea de cumpărare a pensionarilor a fost afectată de evoluțiile economice din ultimele luni.

Ce ajutor de sărbători vor primi acești pensionari

Pensionarii din România care au venituri lunare mai mici de 2.500 de lei vor beneficia, în luna decembrie 2025, de o nouă primă specială în valoare de 400 de lei. Aceasta reprezintă a doua parte a ajutorului financiar total de 800 de lei stabilit prin legislația adoptată la începutul anului, ca măsură de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Ministrul Muncii a anunțat că fondurile necesare pentru plata acestei tranșe au fost deja alocate în bugetul național, iar sumele vor fi distribuite automat, prin același sistem prin care se plătesc pensiile lunare. Astfel, nu este nevoie ca beneficiarii să depună cereri sau formulare suplimentare, banii vor fi virați direct odată cu pensia aferentă lunii decembrie.

„Este un ajutor modest, dar important. Pensionarii cu pensii sub 2.500 de lei vor primi, până la finalul anului, o primă specială de 400 de lei din partea Guvernului României”, a spus Florin Manole.

Prima tranșă de 400 de lei a fost acordată la începutul anului 2025, în ianuarie, prin același mecanism. Prin urmare, suma totală primită de fiecare beneficiar ajunge acum la 800 de lei, așa cum s-a stabilit încă de la adoptarea pachetului de sprijin pentru pensionari. Plata în două etape a fost gândită pentru a asigura o distribuție echilibrată a resurselor bugetare pe parcursul anului și pentru a oferi un sprijin suplimentar în perioadele în care cheltuielile gospodăriilor sunt mai ridicate.

Această primă specială a fost introdusă pentru a compensa lipsa majorării punctului de pensie la 1 ianuarie 2025, o decizie luată în contextul constrângerilor bugetare și al nevoii de echilibru fiscal. Autoritățile au considerat că, în lipsa unei indexări generale, era necesar un mecanism temporar de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse, astfel încât acestea să poată face față mai ușor scumpirilor la alimente, energie și medicamente.