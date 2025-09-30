Primii români cărora le-au intrat banii pe cardurile de alimente! Suma care vine de la stat

Vești bune pentru milioane de români. Sprijinul financiar de 125 de lei promis de Guvern a început, în sfârșit, să fie virat către beneficiari. Acest ajutor vizează, în special, pensionarii și românii cu venituri mici, fiind gândit pentru achiziția de alimente sau mese calde.

Această măsură a fost așteptată cu nerăbdare de peste două milioane de pensionari și sute de mii de persoane cu venituri mici. Acest anunț a fost făcut de Guvern ca parte a pachetului de măsuri sociale, menite să combată efectul scumpirilor, însă alimentarea cardurilor a întârziat, ceea ce a generat nemulțumiri și frustrări în rândul beneficiarilor.

Primele zone unde au intrat banii pe cardurile de alimente

În anumite județe ale țării, cardurile au început să fie alimentate. Pensionarii și persoanele cu venituri mici au mărturisit că au primit suma de 125 de lei în județele Călărași (comuna Borcea), Argeș, Ialomița, dar și Mehedinți, potrivit newsweek.ro. Au mai fost confirmate și alte două cazuri în Dolj, în județul Vâlcea, dar și în municipiul Roman.

Este important de știut că aceste alimentări nu s-au făcut la nivel general, ci punctual. Deși există confirmări din anumite județe ale țării că beneficiarii au intrat în posesia banilor, nu înseamnă că i-au și primit. Acest proces de alimentare a cardurilor se face treptat și poate dura câteva zile pentru a ajunge la toate persoanele eligibile.

Potrivit legislației actuale, acest sprijin financiar este virat pe cardurile de alimente pentru pensionarii care sunt înregistrați la casele de pensii, precum și pentru persoanele care beneficiază de drepturi prevăzute prin legi speciale, plătite prin casele sectoriale sau teritoriale de pensii.

Cine beneficiază de vouchere alimentare

Cardurile pentru alimente și mese calde pot fi folosite exclusiv în magazinele partenere. Utilizarea fondurilor în alte scopuri sau retragerea de numerar nu este permisă. Banii de pe cardul electronic au o valabilitate de 12 luni din momentul în care au fost încărcate.