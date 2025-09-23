Orașul din România cu cele mai mari pensii. Cât încasează în medie seniorii

Pensia medie din România este de aproximativ 2.932 de lei pe lună. Totuși, există diferențe semnificative între pensionari, iar printre criterii se numără județul de unde provin. De asemenea, sunt deosebiri semnificative și între bărbați și femei, potrivit CSID.ro.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) pentru trimestrul II din 2025 arată că pensionarii din România primesc, în medie, 2.932 de lei pe lună. De asemenea, numărul persoanelor ieșite din câmpul muncii s-a mărit cu 18.000 față de primele trei luni ale anului cu 0,5%. Acum, sunt 4,9 milioane pensionari la noi în țară, creștere care evidențiază discrepanțe importante între regiuni și între sexe.

Unde sunt cele mai mari pensii din România

Cele mai mari pensii le primesc bucureștenii, potrivit datelor transmise de INS. Pensia medie în Capitală este de 3.549 de lei, iar Hunedoara și Brașov înregistrează sume de peste 3.300 lei. La polul opus, se află județul Botoșani, unde pensia medie este de 2.228 de lei.

Diferența dintre București și Botoșani este semnificativă, depășind 1.300 de lei. Nici pensionarii din Vrancea și Giurgiu nu o duc prea bine. În aceste județe, pensiile medii se apropie de pragul de 2.200 lei.

Datele mai arată că cei mai mulți români au ieșit la pensie după ce au atins limita de vârstă, adică 80% dintre pensionari. Ei sunt urmați de beneficiarii de pensii de urmaș (9,5%) și de cei cu pensii de invaliditate (8,3%). Ponderea cea mai mică o reprezintă oamenii cu pensii anticipate parțial sau anticipate (,2%, respectiv 0,1%).

Diferențe majore sunt și în cazul în care comparăm pensiile femeilor cu cele ale bărbaților. Citește continuarea pe CSID.ro.