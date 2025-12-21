Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: ”Cu așa părinți”

Mihaela Rădulescu trăiește una dintre cele mai negre perioade din viața ei. Vedeta a fost nevoită să își conducă astăzi, 21 decembrie 2025, mama pe ultimul drum. Fosta prezentatoare TV și cea care i-a dat viață aveau o relație foarte specială, iar ea vorbea mereu despre cum profesia Marinelei Țiganu i-a influențat copilăria. Toate detaliile în articol.

Mama Mihaelei Rădulescu, Marilena Țiganu, a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, fiind îngropată lângă tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu. Femeia s-a stins din viață la 77 de ani în data de 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Dispariția ei vine la doar cinci luni după moartea tragică a lui Felix Baumgartner, partenerul vedetei, pierdere care a zguduit profund viața Mihaelei.

Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu

Chiar și în această zi plină de durere, Mihaela Rădulescu a fost o prezență decentă și elegantă. Durerea i se putea vedea pe chip, dar a preferat să nu iasă în evidență.

De-a lungul carierei sale, Mihaela Rădulescu a vorbit de multe ori despre conexiunea specială pe care o avea cu mama ei, Marilena Țiganu. În urmă cu câțiva ani, vedeta mărturisea că profesia mamei ei, cea de învățătoare, a obligat-o întotdeauna să fie un copil cuminte și educat, pentru că nu avea voie să greșească în fața ei. Mihaela Rădulescu provine dintr-o familie în care educația, sportul și strictețea au fost valori de bază. Atât mama ei, cât și tatăl, Florin Țiganu, au fost arbitri oficial de raliu pentru o perioadă.

„La 16 ani am condus prima dată, Dacia familiei, într-o pădure, pe un drum neasfaltat – tocmai participasem la un raliu tehnico-aplicativ, la Tg. Mureș, în calitate de copilot, iar pilotul era… mama. Am petrecut mult timp pe la raliuri, pe margine, pentru că a fost o vreme când ambii mei părinți erau arbitri oficiali și mă luau cu ei. Tata a organizat câteva ediții ale raliului Ceahlăul, asta după ce au interzis denumirea lui inițială de raliul Mănăstirilor (pe macadam și asfalt).”, povestea Mihaela Rădulescu.

După această meserie, mama Mihaelei Rădulescu a ales drumul didactic și a devenit profesoară de limba și literatura română în Piatra-Neamț.

„Din doi părinți profesori, n-aveam cum să greșesc fundamental sau să o iau pe vreun drum greșit, dimpotrivă. Și le sunt recunoscătoare pentru tot, mai ales pentru ce nu-mi convenea când nu înțelegeam de ce mă certau. Acum înțeleg tot și îi iubesc și mai mult”, a mai spus vedeta.

