Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Motivul pentru care Ayan nu a fost lângă mama lui

Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum astăzi, 21 decembrie 2025. Vedeta a fost lovită de viață pentru a doua oară în doar câteva luni. Prima dată și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, iar la cinci luni distanță și-a luat adio de la femeia care i-a dat viață. Imaginile durerii au putut fi privite astăzi la înmormântarea Marinelei Țiganu, dar un aspect a ieșit imediat în evidență: fiul vedetei, Ayan, nu a fost prezent.

Mama Mihaelei Rădulescu, Marilena Țiganu, a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, fiind îngropată lângă tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu. Femeia s-a stins din viață la 77 de ani în data de 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa.

Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu

Chiar și în această zi plină de durere, Mihaela Rădulescu a fost o prezență decentă și elegantă. Durerea i se putea vedea pe chip, dar a preferat să nu iasă în evidență. Alături de ea nu a fost fiul ei însă, Ayan.

Tânărul nu a putut fi alături de mama lui din cauză că este stabilit în SUA, acolo unde studiază. Ayan Schwartzenberg este un om foarte discret căruia nu i-a plăcut niciodată să fie în centrul atenției, evitând mereu să fie prezent în apariții publice. Fiul Mihaelei Rădulescu și al omului de afaceri Elan Schwartzenberg, este student în SUA și deja activează în lumea antreprenoriatului.

Mihaela Rădulescu și-a crescut fiul la Monaco, acolo unde a decis să se mute în urmă cu 19 ani și să renunțe la faima din România.

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, nu aveam liniște. Era perioada cu divorțul… Copilul meu trebuia să înceapă grădinița, eu trebuia să merg după el. Nu puteam să ies din casă nici până la colțul străzii fără două mașini de la două reviste de scandal care zăceau în fața casei, de dimineața până seara (…). Când m-a întrebat copilul „Mama, tu de ce nu mergi cu mine în parc?”, atunci a fost declicul”, povestea vedeta în podcastul „Inimă la Vedere”

