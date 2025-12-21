Acasă » Știri » Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Motivul pentru care Ayan nu a fost lângă mama lui

Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Motivul pentru care Ayan nu a fost lângă mama lui

De: Denisa Iordache 21/12/2025 | 16:33
Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Motivul pentru care Ayan nu a fost lângă mama lui
Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum astăzi, 21 decembrie 2025. Vedeta a fost lovită de viață pentru a doua oară în doar câteva luni. Prima dată și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, iar la cinci luni distanță și-a luat adio de la femeia care i-a dat viață. Imaginile durerii au putut fi privite astăzi la înmormântarea Marinelei Țiganu, dar un aspect a ieșit imediat în evidență: fiul vedetei, Ayan, nu a fost prezent.  

Mama Mihaelei Rădulescu, Marilena Țiganu, a fost înmormântată la cimitirul din Snagov, fiind îngropată lângă tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu. Femeia s-a stins din viață la 77 de ani în data de 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. 

Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu

Chiar și în această zi plină de durere, Mihaela Rădulescu a fost o prezență decentă și elegantă. Durerea i se putea vedea pe chip, dar a preferat să nu iasă în evidență. Alături de ea nu a fost fiul ei însă, Ayan. 

Tânărul nu a putut fi alături de mama lui din cauză că este stabilit în SUA, acolo unde studiază. Ayan Schwartzenberg este un om foarte discret căruia nu i-a plăcut niciodată să fie în centrul atenției, evitând mereu să fie prezent în apariții publice. Fiul Mihaelei Rădulescu și al omului de afaceri Elan Schwartzenberg, este student în SUA și deja activează în lumea antreprenoriatului. 

Mihaela Rădulescu și-a crescut fiul la Monaco, acolo unde a decis să se mute în urmă cu 19 ani și să renunțe la faima din România. 

 „Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, nu aveam liniște. Era perioada cu divorțul… Copilul meu trebuia să înceapă grădinița, eu trebuia să merg după el. 

Nu puteam să ies din casă nici până la colțul străzii fără două mașini de la două reviste de scandal care zăceau în fața casei, de dimineața până seara (…). Când m-a întrebat copilul „Mama, tu de ce nu mergi cu mine în parc?”, atunci a fost declicul”, povestea vedeta în podcastul „Inimă la Vedere” 

CITEȘTE ȘI: 

N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele 

Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care mulți români o fac
Știri
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care mulți…
Vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița. Rețeta măicuței Marina
Știri
Vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița. Rețeta măicuței Marina
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din...
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care ...
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care mulți români o fac
Vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița. Rețeta măicuței Marina
Vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița. Rețeta măicuței Marina
BANCUL ZILEI | Preludiul la +40 ani
BANCUL ZILEI | Preludiul la +40 ani
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil ...
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Vezi toate știrile
×