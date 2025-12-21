N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele

Durerea acumulată într-un interval atât de scurt de timp a devenit copleșitoare pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România. Anul 2025 a adus pentru ea o succesiune de lovituri greu de suportat, transformând lunile recente într-o perioadă marcată de pierderi profunde și momente care au pus la încercare limitele rezistenței umane.

După tragedia care i-a schimbat radical viața, pierderea partenerului său, Felix Baumgartner, destinul a continuat să o supună unor încercări dramatice. De această dată, durerea a venit din cea mai sensibilă zonă a existenței: decesul mamei sale. Moartea Marilenei Țiganu a reprezentat un șoc nu doar pentru familie, ci și pentru cei care au cunoscut-o sau au apreciat discreția și echilibrul care au caracterizat-o de-a lungul vieții.

Momentul în care Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele

Pe 19 decembrie, după o perioadă de spitalizare la Spitalul Elias din București, mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață. A fost o pierdere definitivă, care a lăsat un gol imens într-o familie deja afectată de suferință. Marilena Țiganu a fost cunoscută ca o femeie dedicată profesiei sale, profesor în Piatra Neamț, unde a contribuit la formarea intelectuală și morală a numeroase generații de elevi.

Ceremonia de rămas-bun a avut loc sâmbătă, 21 decembrie, la capela din Snagov. Apropiații, rudele și câțiva cunoscuți s-au adunat într-o atmosferă apăsătoare.

Mihaela Rădulescu a fost prezentă pe tot parcursul evenimentului, însă durerea acumulată în ultimele luni și-a spus cuvântul într-un moment extrem de dificil. Atunci când sicriul urma să fie coborât în groapă, intensitatea emoțiilor a devenit prea mare. În fața unei realități imposibil de acceptat, ea nu a mai putut privi și s-a întors cu spatele, într-un gest care a spus mai mult decât orice cuvinte.

Pentru Mihaela Rădulescu, pierderea mamei reprezintă nu doar despărțirea de o persoană dragă, ci și închiderea unui capitol esențial din viața sa. După un an marcat de tragedii succesive, această ultimă lovitură a consolidat imaginea unei perioade extrem de grele, în care durerea a venit din direcții diferite.

CITEȘTE ȘI: Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi

NU RATA: Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea