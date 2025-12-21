Acasă » Știri » Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata”

Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: "Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata"

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 14:11
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata”
Ce mesaj a publicat Mihaela Rădulescu pentru mama sa / Sursa foto: Social media

Durere fără margini pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România, care traversează una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. Anul 2025 i-a adus pierderi succesive, greu de imaginat pentru orice om, indiferent de puterea sau notorietatea sa. După tragedia care i-a răpit partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, destinul a lovit din nou, de această dată într-un mod profund și definitiv: moartea mamei sale.

Pe 19 decembrie, Marilena Țiganu, mama Mihaelei Rădulescu, s-a stins din viață după o perioadă de spitalizare la Spitalul Elias din București. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru familie și pentru cei care au cunoscut-o, o femeie discretă, dar extrem de apreciată în comunitatea sa. A fost profesoară la Piatra Neamț, o adevărată formator de caractere, care a influențat generații întregi de elevi.

Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei

Sâmbătă, 21 decembrie, familia și apropiații s-au adunat la capela din Snagov pentru a-i aduce un ultim omagiu. Atmosfera a fost una apăsătoare, marcată de tăcere. Mihaela Rădulescu a ajuns la ceremonie profund îndurerată, dar păstrând o demnitate care a emoționat pe toți cei prezenți.

„Mama mea draga frumoasa odihna vesnica. Ai fost cea mai bună mamă și bunică, ai fost o profesoară iubită de atâtea generații, mi-ai fost inspirație tot drumul. Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata pentru mine acolo sus…”, a transmis Mihaela pe Instagram.

Felix și mama Mihaelei Rădulescu/foto: Instagram

Pentru Mihaela, această despărțire vine într-un moment în care rănile sufletești sunt încă deschise. Moartea lui Felix Baumgartner, omul alături de care și-a construit o relație solidă și matură, a lăsat un gol imens în viața ei. La doar câteva luni distanță, pierderea mamei a adâncit și mai mult suferința, transformând acest an într-unul al despărțirilor definitive.

Marilena Țiganu va fi înmormântată alături de soțul său, Petre Florin Țiganu, trecut în neființă în anul 2014. Astfel, după ani de despărțire, cei doi soți se vor regăsi din nou, într-un loc al liniștii veșnice. Pentru Mihaela, gândul că mama sa se află acum alături de cei dragi care au plecat înainte poate aduce, poate, o mică alinare în mijlocul unei dureri greu de cuprins în cuvinte.

