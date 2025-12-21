Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea

Mama Mihaelei Rădulescu, Marinela Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Dispariția ei vine la doar cinci luni după moartea tragică a lui Felix Baumgartner, partenerul vedetei, pierdere care a zguduit profund viața Mihaelei.

Cele două tragedii succesive au transformat ultimele luni într-o perioadă de suferință greu de imaginat pentru prezentatoarea TV.

Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu

Mihaela Rădulescu a dezvăluit într-un mesaj emoționant că mama ei nu suferea de o boală gravă, însă ar fi cedat sub povara durerii trăite de fiica sa după accidentul aviatic în care a murit Felix Baumgartner.

Vedeta a mărturisit că mama ei „a murit de inimă rea”, copleșită de suferința Mihaelei și de șocul evenimentelor din ultimele luni. Potrivit acesteia, inima mamei sale „nu a mai rezistat”, deși nu exista un diagnostic care să prevestească o astfel de tragedie.

În ultimele săptămâni, Mihaela a fost surprinsă făcând vizite nocturne la Spitalul Elias, unde mama ei se afla internată în stare critică. Marinela Țiganu, fostă profesoară de Limba și Literatura Română la Piatra Neamț, a fost menținută în viață o perioadă îndelungată în comă profundă, intubată, în ciuda faptului că intrase în moarte cerebrală.

Vedeta a ținut să mulțumească public echipei medicale, în special medicului care a făcut tot posibilul pentru a o menține stabilă.

Moartea mamei Mihaelei Rădulescu vine la doar 5 luni după ce vedeta şi-a pierdut soţul

Relația dintre Mihaela și mama ei a fost una extrem de apropiată. Marinela Țiganu a fost nu doar sprijinul fiicei sale, ci și o prezență constantă în viața nepotului Ayan, pe care l-a ajutat să crească și căruia i-a oferit stabilitate.

Pierderea sa reprezintă pentru familie o lovitură devastatoare, cu atât mai mult cu cât vine după moartea neașteptată a lui Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu a recunoscut că trăiește una dintre cele mai grele perioade din viața sa, mărturisind că „să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere”. Vedeta a promis că, atunci când va fi mai puternică, va povesti întreaga experiență a ultimelor cinci luni, pe care o consideră o lecție de viață dureroasă, dar importantă.

Pentru moment, Mihaela încearcă să își găsească puterea de a merge mai departe, după două pierderi care i-au schimbat complet viaţa.

