Ce făcea Mihaela Rădulescu atunci când mama ei trăia ultimele clipe. Detalii tulburătoare

Mihaela Rădulescu a fost lovită de viață de două ori în doar câteva luni. După doar 5 luni de când și-a pierdut partenerul de viață într-un accident teribil, pe Felix Baumgartner, vedeta și-a privit mama cum se stinge. Ce făcea ea chiar în momentele în care mama ei își trăia ultimele clipe? Toate detaliile în articol.

Mama vedetei, Marilena Țiganu, s-a stins din viață, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă, ieri, 19 decembrie. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, CANCAN.RO vă prezenta imagini cu vedeta care făcea vizite nocturne la Spitalul Elias, iar durerea se putea citi pe chipul ei. Din păcate însă, Sărbătorile au venit pentru Mihaela Rădulescu cu vestea cumplită a decesului mamei sale.

Ce făcea Mihaela Rădulescu atunci când mama ei trăia ultimele clipe

Mihaela Rădulescu a fost nevoită să vină de urgență în România, pentru a fi alături de mama sa. Mergea des la Spitalul Elias, însoțită de un bărbat mai în vârstă. Cu chipul vizibil încercănat de durere, Mihaela i-a fost alături mamei ei în ultimele clipe din viața acesteia.

În ultimele momente din viață ale femeii, Mihaela Rădulescu a lăsat la o parte orice altceva și a stat în permanență lângă mama ei, zi și noapte. Vedeta nu a mai fost interesată de proiecte sau apariții televizate, singura care conta fiind femeia care i-a dat viață.

Cele două aveau o relație mamă-fiică foarte bună, care nu a simțit nicio schimbare în ciuda timpului sau a distanței. Mama vedetei a fost profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, ea ocupându-se și de educația lui Ayan, fiul Mihaelei.

Pierderea mamei transformă această perioadă într-una dintre cele mai grele din viața ei, un dublu șoc emoțional care ar fi greu de dus pentru oricine, indiferent de statut sau notorietate. Acum, după ce destinul i l-a smuls pe Felix Baumgartner, dispariția mamei lasă un gol și mai adânc. În ultima perioadă, Mihaela Rădulescu a ales să stea departe de privirile întrebătoare, alegând să își trăiască suferința în liniște.

