Cât de mult o diviniza Mihaela Rădulescu pe mama sa. Mesajul emoționant prin care și-a exprimat iubirea: „Mulțumesc, mami! Te iubim!”

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 17:49
Ce mesaj a publicat Mihaela Rădulescu pentru mama sa / Sursa foto: Social media

Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, la doar cinci luni după ce și-a pierdut iubitul, Felix Baumgartner, într-un tragic accident aviatic. Vineri, mama vedetei, Marilena Țiganu, fostă profesoară de Limba și Literatura Română la Piatra Neamț, a încetat din viață, după ce a fost internată la Spitalul Elias din București.

Starea de sănătate a Marilenei Țiganu s-a înrăutățit semnificativ în ultimele zile, motiv pentru care Mihaela Rădulescu a revenit de urgență în România, dorind să fie alături de mama sa în aceste momente grele. În săptămânile care au precedat decesul, vedeta a petrecut mult timp la Spitalul Elias din București, unde părintele ei era internat, însoțită de un membru al familiei, pentru a-i oferi sprijin și a fi aproape de ea.

Cele două femei aveau o relație foarte apropiată și mereu s-au susținut reciproc. Mama Mihaelei nu a fost alături doar de fiica ei, ci și de nepotul ei, Ayan, oferindu-i dragoste și sprijin necondiționat. Legătura dintre bunică și nepot a fost una foarte apropiată, iar prezența ei în viața lui a adus căldură și stabilitate familiei, mai ales în momentele dificile prin care treceau.

Sursa foto: social media

În 2020, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, Mihaela publicase un mesaj emoționant. Se poate vedea cât de mult a prețuit-o, având doar cuvinte de laudă pentru ea.

„Mama. Puțin înainte să devină… mamă, de 2 ori. E la fel de frumoasă și azi, pentru că așa sunt toate mamele lumii. Iar noi, copiii, suntem singurii care știm cum bate inima lor, doar asta a fost prima muzică pe care am auzit-o în viață, nu? Și dacă astăzi sunt o femeie puternică, e și pentru că m-a crescut o femeie puternică. Mulțumesc, Mami! Te iubim”, scria atunci Mihaela Rădulescu.

