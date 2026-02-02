Acasă » Exclusiv » Teodora Becali și soțul, ieșire ca-n filme după prânzul de la Casa di David! Toți au întors capul când a apărut bijuteria de 1,5 milioane €

Teodora Becali și soțul, ieșire ca-n filme după prânzul de la Casa di David! Toți au întors capul când a apărut bijuteria de 1,5 milioane €

De: Paul Hangerli 02/02/2026 | 23:20
Fata lui Becali, Teodora Becali, a fost surprinsă de CANCAN.RO la finalul unui prânz în familie, la plecarea de la celebrul restaurant Casa di David. Discret, elegant și cu un mic spectacol urban inclus. Vehiculul: un Rolls-Royce Ghost Black Badge, evaluat la aproximativ 1,5 milioane de euro!

Rolls-Royce-ul nu pleacă singur, dar educația da

După ce cina s-a încheiat, Rolls-Royce-ul Ghost Black Badge a fost adus la intrare, iar parcagiul, genul de om care știe exact când trebuie să apară, a deschis prompt ușa din dreapta. Doar că lucrurile nu se fac niciodată pe repede-înainte când ești mamă înainte de toate.

Teodora Becali urcă în mașină

Îmbrăcată într-o haină albă, cu guler de blană maro, Teodora Becali nu s-a grăbit să urce. A verificat mai întâi locurile din spate, asigurându-se personal că copiii sunt bine așezați și au centurile puse, un detaliu care spune mai mult decât orice afișare de lux. Mașina poate fi de colecție, dar grija rămâne una perfect de serie.

Un Mihai Mincu calm, bej și atent la protocol

În timp ce Teodora se ocupa de copii, soțul ei, Mihai Mincu, a preluat partea practică a momentului. Ținută elegant casual, în tonuri de bej, cu geacă cu guler de blană și pantofi maro deschis, Mihai Mincu a completat tabloul fără să iasă din registru.

Într-o mână avea un iPad cu husă din piele roșie aprinsă, în cealaltă făcea gestul discret, dar nelipsit, către parcagiu. Fără grabă, fără ostentație. Un final de prânz rezolvat ca la carte.

Mihai Mincu, într-o ținută bej

După ce toată lumea a fost așezată, ușile s-au închis, iar Rolls-Royce-ul a pornit lin, pentru ca apoi să demareze în trombă spre o destinație necunoscută. Nu aplauze, nu poze, doar un moment urban care a spus suficient.

Teodora Becali nu pare interesată să joace rolul de „moștenitoare afișată”. La plecarea de la restaurant, mesajul a fost clar: copiii întâi, restul după. Rolls-ul atrage priviri, blana dă stilul, iPad-ul sugerează controlul, dar imaginea care rămâne este una simplă: luxul trece, rutina de familie rămânem, chiar și când pleci într-o mașină de 1,5 milioane de euro.

CITEȘTE ȘI : Grijile nu-i dau pace lui Andre Duarte. Probleme pe teren, tensiuni acasă! Cum încearcă să își salveze liniștea familiei, după dezastrul de la FCSB

Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!

Tags:

