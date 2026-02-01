Grijile nu-i dau pace lui Andre Duarte. Probleme pe teren, tensiuni acasă! Cum încearcă să își salveze liniștea familiei, după dezastrul de la FCSB

CANCAN.RO i-a surprins pe Andre Duarte (28 de ani) și pe soția sa, Carlota Ferreira, la o plimbare relaxată prin București, alături de fiica lor. Imaginea de familie contrastantă vine însă într-un moment extrem de tensionat pentru fotbalistul portughez, aflat sub presiune atât profesională, cât și personală.

Un lucru e cert, fotbalistul este un tată devotat și extrem de atent cu fiica sa. Nu o lasă pe micuță din brațe nici măcar o clipă, dovadă că este și un soț pe măsură. Însă partenera lui de viață părea cam îngândurată, ne întrebăm care să fie oare motivul?

Andre Duarte, tată devotat, atent la fiecare pas al fiicei sale

Îmbrăcat lejer, în pantaloni de trening și o bluză neagră, Andre Duarte a fost de nedespărțit de fiica sa, pe care a ținut-o în brațe pe toată durata plimbării. Fotbalistul de la FCSB a părut complet absorbit de rolul de tată, atent la micuța sa comoară și total deconectat, cel puțin la suprafață, de problemele care îl macină în ultima perioadă.

De cealaltă parte, Carlota Ferreira a adoptat o ținută practică: blugi albi, tricou negru și o geacă maro. În spate, aceasta purta ghiozdanul cu toate cele necesare unui copil mic. Un tablou de familie normal, aproape idilic, dar care ascundea o stare vizibil diferită.

Carlota, îngândurată în noua viață din București

Spre deosebire de soțul ei, Carlota Ferreira a pășit cu privirea în pământ și o expresie încruntată, semn că adaptarea la viața din București nu este chiar atât de ușoară. Mutarea în România a venit după ultima aventură a lui Duarte în Ungaria, la Ujpest, deși cuplul nu este străin de această țară, fotbalistul evoluând anterior și la FCU Craiova.

Totuși, contextul actual pare mult mai complicat. Andre Duarte traversează una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale, iar tensiunea acumulată pare să se răsfrângă inevitabil și asupra familiei. Cei doi sunt căsătoriți din 2017, iar stabilitatea familială a fost mereu un punct forte pentru fundașul portughez.

Problemele lui Andre Duarte au început odată cu rezilierea unilaterală a contractului cu Ujpest, decizie care a declanșat un proces intentat de clubul maghiar și care i-a îngreunat serios transferul la FCSB. Când, în sfârșit, lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal, fotbalistul cotat la 1 milion de euro pe Transfermarkt a avut parte de un debut de coșmar.

Duarte a fost titular integral în meciul pierdut drastic de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din SuperLigă. Evoluția sa a fost aspru criticată, presa din România și din Ungaria catalogându-l drept cel mai slab jucător de pe teren.

În timp ce Andre Duarte încearcă să își regăsească echilibrul pe teren, în afara lui rămâne un tată implicat și un soț care încearcă să își protejeze familia într-un moment dificil. Rămâne de văzut dacă liniștea din viața personală va reuși, în timp, să tempereze furtuna din cariera sa sportivă. Vom urmări dacă Andre Duarte va mai fi titularizat în partida pe care FCSB o va disputa în compania celor de la FK Csíkszereda Miercurea Ciuc.