Acasă » Exclusiv » Grijile nu-i dau pace lui Andre Duarte. Probleme pe teren, tensiuni acasă! Cum încearcă să își salveze liniștea familiei, după dezastrul de la FCSB

Grijile nu-i dau pace lui Andre Duarte. Probleme pe teren, tensiuni acasă! Cum încearcă să își salveze liniștea familiei, după dezastrul de la FCSB

De: Paul Hangerli 01/02/2026 | 16:46
Grijile nu-i dau pace lui Andre Duarte. Probleme pe teren, tensiuni acasă! Cum încearcă să își salveze liniștea familiei, după dezastrul de la FCSB
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

CANCAN.RO i-a surprins  pe Andre Duarte (28 de ani) și pe soția sa, Carlota Ferreira, la o plimbare relaxată prin București, alături de fiica lor. Imaginea de familie contrastantă vine însă într-un moment extrem de tensionat pentru fotbalistul portughez, aflat sub presiune atât profesională, cât și personală.

Un lucru e cert, fotbalistul este un tată devotat și extrem de atent cu fiica sa. Nu o lasă pe micuță din brațe nici măcar o clipă, dovadă că este și un soț pe măsură. Însă partenera lui de viață părea cam îngândurată, ne întrebăm care să fie oare motivul?

Andre Duarte, tată devotat, atent la fiecare pas al fiicei sale

Îmbrăcat lejer, în pantaloni de trening și o bluză neagră, Andre Duarte a fost de nedespărțit de fiica sa, pe care a ținut-o în brațe pe toată durata plimbării. Fotbalistul de la FCSB a părut complet absorbit de rolul de tată, atent la micuța sa comoară și total deconectat, cel puțin la suprafață, de problemele care îl macină în ultima perioadă.

Fotbalistul este extrem de atent cu fiica lui

De cealaltă parte, Carlota Ferreira a adoptat o ținută practică: blugi albi, tricou negru și o geacă maro. În spate, aceasta purta ghiozdanul cu toate cele necesare unui copil mic.  Un tablou de familie normal, aproape idilic, dar care ascundea o stare vizibil diferită.

Carlota, îngândurată în noua viață din București

Spre deosebire de soțul ei, Carlota Ferreira a pășit cu privirea în pământ și o expresie încruntată, semn că adaptarea la viața din București nu este chiar atât de ușoară. Mutarea în România a venit după ultima aventură a lui Duarte în Ungaria, la Ujpest, deși cuplul nu este străin de această țară, fotbalistul evoluând anterior și la FCU Craiova.

Totuși, contextul actual pare mult mai complicat. Andre Duarte traversează una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale, iar tensiunea acumulată pare să se răsfrângă inevitabil și asupra familiei. Cei doi sunt căsătoriți din 2017, iar stabilitatea familială a fost mereu un punct forte pentru fundașul portughez.

Andre Duarte cu soția și fiica

Problemele lui Andre Duarte au început odată cu rezilierea unilaterală a contractului cu Ujpest, decizie care a declanșat un proces intentat de clubul maghiar și care i-a îngreunat serios transferul la FCSB. Când, în sfârșit, lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal, fotbalistul cotat la 1 milion de euro pe Transfermarkt a avut parte de un debut de coșmar.

Duarte a fost titular integral în meciul pierdut drastic de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din SuperLigă. Evoluția sa a fost aspru criticată, presa din România și din Ungaria catalogându-l drept cel mai slab jucător de pe teren.

În timp ce Andre Duarte încearcă să își regăsească echilibrul pe teren, în afara lui rămâne un tată implicat și un soț care încearcă să își protejeze familia într-un moment dificil. Rămâne de văzut dacă liniștea din viața personală va reuși, în timp, să tempereze furtuna din cariera sa sportivă. Vom urmări dacă Andre Duarte va mai fi titularizat în partida pe care FCSB o va disputa în compania celor de la FK Csíkszereda Miercurea Ciuc.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie
Exclusiv
Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu…
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere
Exclusiv
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici…
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”
Adevarul
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei...
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump...
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Click.ro
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Digi 24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
go4it.ro
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești bune pentru 2,8 milioane de pensionari. Ministrul Muncii a luat decizia
Vești bune pentru 2,8 milioane de pensionari. Ministrul Muncii a luat decizia
Bancul începutului de lună | Vecina care a inventat teleportarea
Bancul începutului de lună | Vecina care a inventat teleportarea
Test IQ exclusiv pentru genii | 47 + 5 = 8 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 47 + 5 = 8 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la ...
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m²
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service
O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri
O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri
Vezi toate știrile
×